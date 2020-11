Nem állítom, hogy a kormány tökéletes lenne, előbb is megjelenhettek volna a szigorításról szóló részletszabályok, de a hétfőn délelőtt a miniszterelnök ezek nagy részét már ismertette. Egy rendkívüli helyzetben tudom, hogy sok nehézséget jelentenek az új szabályok, mi sem örülünk ennek – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti kormányinfón, arra kérdésre válaszolva, hogy miért csak másfél órával az intézkedések életbelépése előtt jelentek meg a részleteket tartalmazó szabályok a Magyar Közlönyben.

A tárcavezető az újabb szigorítások és a szerdai kormányülés után tartott tájékoztatón elmondta: a legfontosabb bejelentéseket hétfőn a miniszterelnök elmondta, szeretnék megköszönni, hogy az állampolgárok jogkövetőek.

A napi adatokból is jól látszik, hogy indokolt volt múlt héten, és ezen a héten is szigorú intézkedéseket hozni. Egyértelmű, hogy a második hullám lényegesen súlyosabb, de az egészségügy felkészültebb. Egymillió főre vetítve a legtöbb lélegeztetőgép Magyarországon áll rendelkezésre. Az orvosok és az ápolók emberfeletti munkát végeznek, innen is szeretnénk köszönetet mondani

– emelte ki Gulyás Gergely. Hozzátette:

A kormány működési is a járványhelyzetnek megfelelően alakul, ez azt jelenti, hogy a kormány heti ülésezésre tért át.

Hozzátette: a mostani egy rendkívüli helyzet. A szabályok világosak, a polgárok tisztában vannak ezekkel. Gulyás Gergely a frissen benyújtott törvényjavaslatokról azt mondta, hogy a magyar Országgyűlés ahogy tavasszal, a mostani járványhelyzet alatt is folytatja a törvényalkotási munkát. A kormány ezért is nyújtott be új javaslatokat, köztük a választójogi törvény módosítását. A kabinet úgy ítéli meg, hogy a korábbi szabályozás a kamupártok számára számtalan visszaélésre ad lehetőséget, a módosítással ennek szeretnék elejét venni. A miniszter kiemelte: a szabályokat január 1-ig lehet módosítani, a kormány nincs késésben.

Gulyás Gergely a szavazólap fényképezését illetően hangsúlyozta: erre a változtatásra az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése kötelezi a kormányt. A miniszter szerint a szavazólapok lefényképezése nem sérti a választás titkosságát, mindenki eldöntheti, hogy titokban kívánja-e tartani, hogy kire szavazott.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely közölte minden iskolai dolgozót tesztelnek. A vakcina beszerzéséről a miniszter elmondta: a magyar kormánynak az a kötelezettsége, hogy minden olyan oltóanyagot beszerezzen, amely alkalmas a védekezésre. Ha emberi életeket menthetünk meg azzal, hogy nagyobb mennyiségű oltóanyaghoz jussunk, a kormány mindent meg fog tenni.

Minden esetben önkéntes, és ingyenes lesz az oltás.

Kérdésre válaszolva a miniszter azt mondta, hogy bármilyen vakcinával beoltatná magát. A miniszter megerősítette mindenki maga dönti el, hogy beadatja-e majd vagy sem, de az biztos, hogy a kormány nem hoz forgalomba olyat, amelynek egészségügyi kockázatai vannak. Ha lesz többféle vakcina, akkor lehet majd választaniuk is az állampolgároknak.

Mivel az Európai Unió hozott egy rendeletet arról, hogy könnyíti a vakcinák engedélyezését, ezzel valószínűleg minden ország élni fog

– mondta a miniszter. Hozzátette: fontos garanciákat senki nem fog kiiktatni, a három klinikai teszten átment vakcinákat engedélyezhetik.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy nem módosítják az orvosokra vonatkozó törvényeket, rendeleti úton kívánják szabályozni a jelenlegi vitás kérdéseket, így a kirendelés és a másodállás kérdését is. A kormány figyelembe fogja venni a Magyar Orvosi Kamara javaslatát.

A miniszter arról is szólt, hogy a kormány megítélése szerint a magyar egészségügy állja a sarat, ezért lehetett fokozatosan egyre szigorúbb intézkedéseket bevezetni.

A kabinet szerint lesz elég kapacitás a járvány alatt, és a magyar egészségügyi rendszer kibírja a járvány nyomását.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kormányhoz már eljutott az a javaslat, miszerint felfüggesztenék az iparűzési adó beszedését, de a kabinet még nem döntött erről.

Gulyás Gergely szerint az uniós viták tétje az, hogy Budapesten vagy Brüsszelben dőljenek el a magyar állampolgárokat érintő dolgok. A miniszter szerint a jelenlegi brüsszeli tervek fontos tagállami hatásköröket vennének el Magyarországtól, ezt pedig a kormány nem fogadja el.

Kérdésre válaszolva a miniszter azt mondta, hogy a temetésre szállodába érkezők nem számítanak üzleti útra érkezőknek, rájuk az általános szabályok érvényesek. A miniszter arról is szólt, hogy az állammal összefüggő határidők esetében a kormány hosszabbítani készül. Gulyás Gergely álhírnek nevezte, hogy a focisták fizetését kipótolja az állam. A legnagyobb bértámogatás bruttó 240 ezer forint, így a miniszter visszautasította, hogy milliós bérpótlásról beszélnek egyesek.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette, hogy hamarosan változik az örökbefogadás szabályrendszere: gyorsítják és egyszerűsítik az eljárást. Gulyás Gergely azt mondta,

nem igaz, hogy csak párok fogadhatnak örökbe, de az igaz, hogy az egyedülállók csak miniszteri engedéllyel tehetik majd meg.

Gulyás Gergely megerősítette, a kormány hamarosan dönt az ingyenes internet lehetőségéről a digitális oktatásban résztvevők számára.

Nem szűkül a közpénz fogalma, a kormánynak nincs is ilyen terve. A magyar államnak részét képezik az önkormányzatok és a nemzeti bank is, ez a lehető legtágabb és átláthatóságot biztosító fogalom. Hozzátette: a kormánnyal nem szimpatizáló, de meglehetősen laikus jogászok is úgy fogalmaznak, hogy szükség volt erre a definícióra.

(Borítókép: Gulyás Gergely egy korábbi kormányinfón 2020. október 22-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)