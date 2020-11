Járhatunk misére, házasodhatunk, tarthatunk családi születésnapozást?

Életbe léptek azok a korlátozások, amelyek ezentúl legkevesebb 30 napig meghatározzák az életünket. Bár a Magyar Közlönyben megjelentek a szigorítások részletei, még mindig sok a kérdés, hogyan is kell azokat a mindennapjainkban értelmezni. Az Index szerkesztősége összegyűjti a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. Ez azért is fontos, mert súlyos bírságra számíthatnak azok, akik nem tartják be az új szabályokat. Arról már írtunk, hogyan kell okosan közlekedni este 8 óra után, a maszkviselést is górcső alá vettük, most pedig a tovább olvasói kérdésekből készítettünk összeállítást.

1. Változik a közlekedési menetrend a kijárási tilalom ideje alatt, este 8 óra és reggel 5 óra között?

A MÁV-START, a MÁV-HÉV és a Volánbusz fenntartja az eredetileg meghirdetett menetrendet a késő esti, éjszakai és hajnali időszakban is, hogy eljussanak munkahelyükre, illetve onnan az otthonukba a munkavégzés miatt igazoltan utazók. A BKK közleménye szerint a nappali járatok menetrendje nem változik, az éjszakai járatok vonalán azonban péntektől új menetrendet vezetnek be.

2. Havonta kell fogorvoshoz járnom fogszabályozó-állítás miatt. Este 6 óráig dolgozom, és általában 7 órára érek a fogorvoshoz. Mivel hazafele is kb. 1 óra az út, így az este 8 órára való hazaérés szinte lehetetlen. Ez elegendő indok a tilalom felmentése alól?

Este 8 óra után csak az közlekedhet, aki munkáltatói igazolással rendelkezik. A fogászati kezeléseket a záróra és a kijárási tilalom időszaka előtt kell megoldani. Egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal lehet a tilalomtól eltérni, továbbá a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolókra külön rendelkezések is vonatkoznak.

3. A legújabb szigorítások után tudok még menni fodrászhoz?

Az üzleteknek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 órakor kell zárniuk, majd reggel 5 órakor nyithatnak. Az olyan szolgáltatók és szolgáltatások, mint például a fodrász, a masszőr, vagy a személyi edző, a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

4. Ha az egészségmegőrzés fontos, akkor járhatok edzőterembe?

A járványhelyzetben is fontos, hogy fitten tartsuk magunkat. Az egészséghez hozzátartozik a jó fizikai állapot. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett, de a szabadidős létesítmények használata tilos, zárnak az edzőtermek.

5. Már a tavasszal is elhalasztottuk az esküvőnket, meddig nem ajánlott még megtartani?

Esküvőt lehet tartani, bár talán érdemes a tavaszt vagy a nyarat megvárni, nemcsak a korlátozások, hanem a szebb idő miatt is. Ha egy pár mégsem szeretne már várni, lakodalom nélkül tartható meg az esküvőjük. Az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt: a szertartás vezetője, az anyakönyvvezető, a házasulók, a tanúik, a szüleik, nagyszüleik, a házasulók testvérei és gyermekei.

6. Lehet templomba misére menni?

A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A kormány azonban arra kéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg. Ezek között említendő az másfél-kétméteres távolságtartás és a maszkviselés.

7. Megtarthatóak a szalagavatók?

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára kedden határozottan kijelentette: döntés született arról, hogy a szalagavatókat kötelező jelleggel el kell halasztani.

8. Az őszi érettségi vizsgák is elmaradnak?

Erről szintén az Emmi államtitkára tájékoztatott: az őszi érettségi vizsgák szóbeli részei, a központi írásbeli felvételi vizsgák és az Oktatási Hivatal által szervezett tanulmányi versenyek az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával hagyományos módon folytatódnak.

9. Nagy a család, és sok lesz mostanában a szülinap. Szeretnénk minél kevesebb felé bontani az ünnepléseket. A hatfős szűk családunk már átesett a víruson, a maximum 10 fő számításánál számolhatom magunkat nullának?

A rendelet nem tesz különbséget azok között, akik már átestek a víruson, vagy még nem. A rendelet szerint családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

(Borítókép: Résztvevők a szentmisén a marosvásárhelyi Szent Imre-templomban 2020. november 5-én. Fotó: Kiss Gábor / MTI)