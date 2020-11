Magyarországot nem érinti a nyércirtás

Országunkban nincsenek nyércfarmok, így Magyarország nem érintett a nyérctenyésztésben, ezért nem kell aggódnia a lakosságnak a nyercekben talált koronavírus egyedi variánsának veszélyei miatt – tájékoztatott róla a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a portálján.

Az Index.hu is beszámolt róla korábban, hogy Dániában több nyércfarmon is a koronavírus olyan egyedi variánsát (mutációját) fedezték fel, amely komoly közegészségügyi kockázatot jelenthet, ezért a dán kormány elrendelte a nyercállomány (tizenhétmillió példány) kiirtását, hogy az egyedi vírus további terjedését megakadályozza. Azóta holland, spanyol, svéd, olasz és amerikai nyercfarmok is jelentették a WHO-nak, hogy kimutatták tenyésztett nyércekben a SARS-CoV-2-t.