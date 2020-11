Mosógépet, robogót és készpénzt is lopott

Egy huszonkét éves jánoshalmi férfi féltucat különböző helyre tört be, értéktárgyakat és készpénzt lopott el, a rokonait sem tisztelte, hiszen testvérét is meglopta – adta hírül a police.hu. A fiatalember 2020 augusztusában egy lakatlan ház ajtaját felfeszítette, és az ingatlanból többek között mosógépet vitt el, majd alig egy hónappal később a testvéréhez tört be, akitől készpénzt lopott.

Októberben egy ház lezáratlan pincéjéből egy nagy értékű robogót tolt ki, és ezzel még nem állt le a férfi, aki novemberben egy lakóházból és egy étteremből is készpénzt vitt el.

A jánoshalmi nyomozók a biztonsági kamerák felvételei alapján megtalálták a férfit, akit 2020. november 10-én délelőtt elfogtak.