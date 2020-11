Kiszivárgott hangfelvételek: Az MTVA-nál nem az ellenzéki összefogást támogatják

Az egyébként korábban Soros-ösztöndíjasként tanuló Bende Balázs nem mostanában került a figyelem középpontjába: ismert például egy márciusi adásban történt kirohanásáról, ahol erősen állampárti időket idéző stílusban támadta az ellenzéket és védte a kormányt. A Szabad Európa információi szerint karrierje meredeken ível felfelé.

A közmédiában uralkodó állapotokról és a tájékoztatás mikéntjéről nem ez az első kiszivárgott beszámoló.

Az ominózus hangfelvételek egy 2019. március 25-én tartott értekezleten készültek. Ebben Bende Balázs több mint határozott instrukciókat adott arról, hogy a közelgő európai parlamenti választások kampányidőszakában hogyan kell majd dolgozniuk. Egyebek mellett közölte, hogy az MTVA-nál

Hozzátette:

Ha ez a kijelentés valakit váratlanul ér, az most menjen haza. Akit nem ér váratlanul, azoknak az a kijelentés sem lehet váratlan, hogy az intézmény, ha támogatja, az azt jelenti, hogy ennek megfelelően dolgozunk mindannyian. Nincs kérdés.

Bende Balázs azt is rögzítette: ne számítson senki arra, hogy a politikai jellegű anyagokból kimaradhat, melynek témái „elsősorban migráció, elsősorban Brüsszel és egyebek”. Mint jelezte:

Aki be van osztva, rá kerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva, a megfelelő módszer és irányvonal mentén anyagot kell írjon róla. Továbbra is az a felállás, hogy akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, le kell adni a felmondását és el kell menni.