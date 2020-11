Életbe léptek a korlátozások, amelyek ezentúl legkevesebb harminc napig keretbe foglalják az életünket. A Magyar Közlönyben megjelentek a részletek, ám még mindig sok a kérdőjel, hogyan is kell ezeket a mindennapokban értelmezni. Sorozatunkban olvasóink leggyakoribb kínzó kérdéseire válaszolunk, ezúttal a munkáltatói igazolásoknak, illetve az élelmiszer-és az ételrendelések lehetőségeinek járt utána az Index.

1. Az egyéni vállalkozó írhat-e saját magának munkáltatói igazolást?

Az egyéni vállalkozók saját maguknak állíthatják ki a munkáltatói igazolást - válaszolta az Index kérdésére a Koronavírus Sajtóközpont. Ezt megerősítette Kordás László, a Szakszervezeti Szövetség elnöke is, akik szerdán egyeztettek a kormánnyal az ügyben.

2. Ki és mikor kérheti el a munkáltatói igazolást?

Az Operatív Törzs szerint a kijárási korlátozások miatt, ha este 8 és reggel 5 között az utcán tartózkodunk, a munkáltatói igazolást elkérhetik a rendőrök. Az igazolást a munkavállalónak magánál kel tartania. Ha rendőri intézkedés alanyává válunk, az igazolást át kell adnunk a rendőröknek.

3. Este 8 óra után autóval mennék a páromért, vagy munkába vinném a kijárási korlátozás ideje alatt. Az ő munkáltatói igazolása elegendő ebben az esetben?

Nem. A rendelet szerint a munkáltatói igazolás csak arra érvényes, aki azt a munkáltatójától a munkavégzésért kapta. Áthidaló megoldás lehet a közösségi közlekedés, a BKK tájékoztatása szerint nappali menetrendjük nem változik, az éjszakai járatokon péntektől azonban új menetrend lép életbe.

Ha a taxizást választanánk, a taxitársaságok továbbra is az utasok rendelkezésére állnak este 8 és reggel 5 között is. Rendőri igazoltatásnál a taxis szolgáltatása ilyenkor munkavégzésnek számít, az utasnak viszont igazolnia kell, hogy munkából utazik hazafele, vagy éppen munkába tart.

4. Milyen papír felel meg igazolásként? Csak a kormányzati honlapra felkerült munkáltatói igazolást fogadják el?

Az Indexnek válaszoló munkajogászok szerint a formátum lehet egyéni, nem kötelező a kormány által megadott verziót használni. A lényeg, hogy a tartalmi elemek szerepeljenek benne, köztük

a személyi adatok, amelyekkel a munkavállaló beazonosítható,

a cég székhelye, amely alkalmazásában a munkavállaló áll,

mely körülmény indokolja az este 8 és hajnali 5 közti munkavégzést

(A munkajogászok szerint formanyomtatványban, ha valaki például éjszakai karbantartói, sürgős szerelési munkát végez, a munkavégzés helyeként feltüntetheti akár például Budapest egész területét is.)

5. Amikor este 8 után igazoltatnak az utcán, a rendőr megbírságolhat-e azért, ha a munkából nem a lakcímkártyámon feltüntetett állandó lakcímre vagy tartózkodási helyre megyek haza?

Nem. Az igazoláson nem szükséges, hogy azok a címek szerepeljenek, mint a lakcímkártyán lévők – értesült az Index a koronavírus.gov.hu hivatalos kormányzati oldal sajtóközpontjától.

Hiába nem vagyunk kötelesek a bejelentett lakcímünkön lakni, az Indexnek nyilatkozó munkajogász azt tanácsolja, akinek a mostani helyzetben biztonságérzetet ad, ha a lakástulajdonos nem is engedi az albérletbe bejelentkezni, este 8 után magánál tarthatja a lakásbérleti szerződés másolatát.

Szívességi lakáshasználat esetén is érdemes lehet erről valamilyen papírt, okiratot írni, és zsebre tenni, amivel bizonyítani tudjuk, hogy egy rokon vagy a párunk tulajdonában lakunk.

6. Kiszállítanak-e az ételfutárok este 7, illetve 8 után?

Több nagy házhoz szállítást végző hálózatot is elért az Index, akik azt válaszolták, hogy országszerte egész nap továbbra is változatlanul lehet tőlük rendelni, futárpartnereink este vagy akár éjszaka is rendelkezésre állnak a kiszállításhoz.

A pontos nyitvatartást ugyanúgy partnereik határozzák meg, ezért ez éttermenként és üzletenként módosulhat, erről érdemes tájékozódni. Mostantól lesz lehetőség nem csupán étel, hanem élelmiszer rendelésére is.

Egy másik szolgáltató azt mondta, ők egészen este 11-ig felveszik a rendeléseket, majd ki is szállítják az éttermekből és élelmiszerüzletekből, amelyek még ekkor is nyitva tartanak.

7. Tudok-e élelmiszert rendelni este 7 után?

Igen. A Spar kommunikációs munkatársa elmondta, a webshop és a házhoz szállítás továbbra is zavartalanul üzemel. Ebben nincs érdemi változás. Hétfőtől péntekig például reggel 8-tól este fél 12-ig szállítják ki a megrendeléseket.

A Tesco a pandémia második hullámára továbbfejlesztette online rendelésii lehetőségeit.

Az Auchannál a házhoz szállítás változatlanul működik, mert ez munkavégzésnek számít, ami munkáltatói igazolással, szabályosan végezve megengedett.