Novák Katalin: meg kell védeni az olyan evidenciákat, hogy az édesanya nő, az édesapa férfi

Éppen a rendkívüli jogrend miatt van az alkotmánymódosításra is szükség – mondta a Hír TV műsorában Novák Katalin. A miniszter szerint a mostani krízis rámutatott, lehetnek még olyan súlyos vagy még súlyosabb fenyegetések egy ország életében, mint a koronavírus-járvány. Vannak olyan kihívásai a korunknak, amelyekre az Alaptörvény szintjén is reagálni kell. Másrészt azoktól a fenyegetésektől is meg kell védeni a magyar családokat, ami a házasságot és a gyermekeket is éri. Az olyan evidenciákat, mint hogy az édesanya nő, az édesapa pedig férfi, egyre többen kérdőjelezik meg – jelentette ki a miniszter, és hozzátette:

Eddig azt gondoltuk, ez olyan evidencia, mint hogy keleten kel fel a nap és nyugaton nyugszik. Az most tény, hogy az, hogy egy édesanya nő, az édesapa férfi, az, hogy a házasság egy férfi és egy nő kölcsönös elhatározásán, szabad akaratán alapuló szeretetkapcsolat, melyek számunkra teljesen természetes dolgok, vagy azt, hogy egy kislánynak joga van ahhoz, hogy kislányként nőjön fel, egy fiúnak ahhoz, hogy fiúként, ezek ma olyan dolgok, amelyek a világ számos részén már nem természetesek, amit megkérdőjeleznek és mi ezért is szeretnénk egy ilyen szintű védelmet adni a magyar családoknak, hogy ez ne legyen Magyarországon és ne is lehessen kérdés. Ezek az evidens dolgok

– fogalmazott a miniszter. Szerinte néhány évvel ezelőtt még fel sem merült, hogy ezekkel a kérdésekkel hamarosan foglalkozni kell majd. A kormány a családok védelme érdekében döntött úgy, hogy alaptörvény-módosítást kezdeményez.

Arra a kérdésre, hogyan érintette, hogy a DK-s Homonnay Gergely náci féregnek nevezte, Novák Katalin azt mondta: