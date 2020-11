Ungár Péter megszerezte az EMMI-től a titkosított idősotthoni várólistákat

Az EMMI idén januárban titkosította, hogy itthon pontosan mennyien várnak épp arra, hogy férőhelyet kapjanak egy állami idősotthonban.

Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, hogy mindezt megtudja, közérdekű adatigényléssel fordult az EMMI-hez.

A számok dinamikus növekedést mutatnak. Látszik, hogy 2019 és 2020 januárja között 42-ről 53-ra nőtt a 100 főre jutó várakozók száma

– mondta el pénteki online sajtótájékoztatóján Ungár Péter.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Ungár Péter

A politikus hozzátette, mindez azt jelenti, hogy a létező kapacitások több mint fele már magával a várólistával betelne. Ugyanez időben kifejezve nem hónapokig, hanem évekig tartó várakozást jelent, ha úgy alakul, hogy egy hozzátartozót valamilyen okból idősotthonba kell költöztetni.

A helyzet már most drámai, ám a neheze még csak most jön Ungár Péter előrejelzése szerint, aki arról is beszélt, hogy a most megismert számok tükrében

Magyarország még mindig sereghajtó az EU-ban, hogy mennyit költ idősgondozásra.

Az országgyűlési képviselő azt is kiemelte, hogy az otthon gondozók jelenleg 38 ezer, illetve 58 ezer forintot kapnak, ha nem gyermeküket, a legtöbb esetben idős, beteg hozzátartozójukat gondozzák.

Ezek a várólistaszámok azt is megmutatják, hogy az otthon gondozás nem egy vállalt feladat, hanem kényszer, amelyben emberek, családok tönkremennek, és elszegényednek

– hangzott el szintén a sajtótájékoztatón.

Összességében ha az állam nem növeli az idősotthonok férőhelyeit, akárcsak az otthonápolási díjak mértékét, ez a társadalmi tragédia csak egyre súlyosabb lesz, és egyre több méltatlan helyzet áll majd elő az idősek és a magyar családok körében – vont mérleget Ungár Péter.