Kiszivárgott felvétel: a közmédiás szerkesztő nem kommentálja az ügyet

Az Index telefonon érte utol Bende Balázst, a közmédia külügyi kabinetének vezetőjét, aki megkeresésünkre közölte, egyelőre nem akarja kommentálni a vele kapcsolatban megjelent híreket. Hiába próbáltuk megtudni tőle, hogy indult-e vele szemben valamilyen eljárás a közmédiában a Szabad Európa által csütörtökön közölt hangfelvétel miatt.

A kiszivárgott felvétel állítólag egy 2019. március 25-én tartott értekezleten készült, ahol Bende arról beszélt az M1 munkatársainak, hogyan kell feldolgozniuk a közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatos anyagokat.

Többek között olyanokat mond a hangfelvételen, mint hogy az MTVA-nál

Majd hozzátette:

Ha ez a kijelentés valakit váratlanul ér, az most menjen haza. Akit nem ér váratlanul, azoknak az a kijelentés sem lehet váratlan, hogy az intézmény, ha támogatja, az azt jelenti, hogy ennek megfelelően dolgozunk mindannyian. Nincs kérdés.

Bende Balázs azt is rögzítette: ne számítson senki arra, hogy a politikai jellegű anyagokból kimaradhat, melynek témái „elsősorban migráció, elsősorban Brüsszel és egyebek”. Mint jelezte:

Aki be van osztva, rá kerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva, a megfelelő módszer és irányvonal mentén anyagot kell írjon róla. Továbbra is az a felállás, hogy akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, le kell adni a felmondását és el kell menni.