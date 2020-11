Müller Cecília: senki ne próbálja lázcsillapítóval átverni a hőmérőzést

Európa küzd, sok országban az egészségügyi ellátórendszer kapacitásai kimerülőben vannak – mondta az operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy fokozatosan bocsátják rendelkezésre az intenzív ágyakat és lélegeztetőgépeket, amelyek biztosítják a megfelelő ellátást.

Az elhunytak átlagéletkora 76 év

– közölte Müller Cecília. Rámutatott: felfelé növekvő szakaszban a járvány, minden óvintézkedést meg kell tenni. Az a cél, hogy megelőzzük a fertőződéseket, ezért szükséges a kontaktusok számát csökkenteni. Ennek része a maszkviselés – tette hozzá –, ahol nem kötelező, ott is feltétlenül ügyelni kell a másfél méteres távolságtartásra. Azt ajánlja, hogy

mindenütt hordjunk maszkot.

Kerüljük a csoportosulást – figyelmeztetett Müller Cecília, aki említést tett az infrakapukon néhány lázcsillapítóval átcsusszanó dolgozókról is:

Voltak idők, amikor sikk volt szuperdolgozónak lenni és lázasan munkába menni. Ez ma életveszélyes.

Munkatársaikat veszélyeztetik, és még a munkahelyeiket is. Fontos tehát, hogy szuperdolgozóból ne váljunk szuperterjesztővé – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Fotó: M1 / Médiaklikk Az operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatója

Ma már 4, hétvégén 6 helyszínen lesznek jelen szűrőbuszok.

Ezekhez azonban senki ne álljon sorba, mert azok vehetik igénybe, akiknél a háziorvos korábban vizsgálatot rendelt el. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai veszik fel telefonon a kapcsolatot azokkal, akiknél elrendelték a szűrést. A szakember itt is türelemre intett, ugyanis a gyorsteszt kiértékelése is 15-20 percet vesz igénybe, majd ezt követi egy PCR-teszt is.

A szakember rámutatott, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei sem biztatók.

Számos helyen emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Többek között Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Szolnokon is emelkedő tendencia mutatkozik.

Jó hírként közölte Müller Cecília, hogy a mai napon újabb influenza-oltóanyagot szállítottak ki. A vakcina fogyatkozását a tisztifőorvos folyamatosan nyomon követi.

Beszélt arról is, hogy

a fiatal áldozatok között a cukorbetegség a leggyakoribb betegség.

A kettes típusú diabétesz – amit életmódbeli hiányosságok okoznak – előfordulása Magyarországon 8-10 százalék. A diabétesz tehát népbetegség, és mint ilyen, hajlamossá tesz a fertőzésekre.

A tájékoztatón szóba került, hogy a kijárási korlátozás alóli mentesülés egyik esete a munkáltatói igazolás. A kitöltéshez segítséget nyújtó minta elérhető a kormányzati portálon. Az igazolást a rendőrök kérésére át kell adni.

Azonban más típusú igazolást is elfogadnak.

A VI. kerületben egy mobiltelefonokat értékesítő üzletet zárattak be 30 napra a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt – mondta a tájékoztatón Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője arról számolt be, hogy tegnap

túlterheléses támadás érte a koronavirus.gov.hu oldalt.

A szakemberek vizsgálják a támadás körülményeit.

(Borítókép: Müller Cecília. Fotó: M1 / Médiaklikk)