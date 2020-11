És ha nem a hivatalos lakcímemről indulok este munkába?

Életbe léptek azok a korlátozások, amelyek ezentúl legkevesebb 30 napig meghatározzák az életünket. Bár a Magyar Közlönyben megjelentek a szigorítások részletei, még mindig sok a kérdés, hogyan is kell azokat a mindennapjainkban értelmezni. Az Index szerkesztősége összegyűjti a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. Ez azért is fontos, mert súlyos bírságra számíthatnak azok, akik nem tartják be az új szabályokat. Arról már írtunk, hogyan kell okosan közlekedni este 8 óra után, a maszkviselést is górcső alá vettük, továbbá igyekszünk olvasóink legkínzóbb kérdéseire válaszolni.

1. Kiskorú gyermeknek sporttevékenységgel összefüggésben van igazolása, mert az edzése miatt a hazaútja a kijárási tilalom időszakára esik. Szülő érte mehet-e, hogy hazakísérje vagy autóval hazavigye? Általánosságban is felmerül a kérdés, ha a szülő csak úgy tudja hazavinni a gyermekét, hogy a közlekedése a kijárási tilalom időszakára húzódik, akkor a szülőnek milyen igazolásra van szüksége?

A válasz nem egyszerű. Annyira nem, hogy a Belügyminisztériumnak küldött kérdéseinket átirányították a koronavirus.gov.hu kormányzati oldal sajtóelérhetőségére. Felhívtuk a Koronavírus Sajtóközpont információs vonalát, ahol pedig arról tájékoztattak, hogy több hasonló kérdés is érkezett hozzájuk, amelyekkel az Országos Rendőr-főkapitánysághoz fordultak válaszokért. Az információs vonal türelmet kért, egyelőre nem tudják, hogy a szülőknek milyen igazolásra lehet szükségük, ha gyermekeik hazavitele a kijárási tilalom időszakára csúszna.

2. Mi van abban az esetben, ha valakinek este 8 óra után kell munkába mennie, de nem a lakcímkártyáján feltüntetett címről indul dolgozni?

Munkavégzésről szóló igazolásra van szüksége. Az igazoláson rögzített cím a hazaérkezés szempontjából fontos. Az mindegy, honnan indul el igazolással esti munkavégzésre. A koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon megadott információs vonal tájékoztatása szerint nem csak a lakcímkártyán szereplő címeket lehet feltüntetni az igazoláson. Ez azért is fontos, mert sokan albérletben, illetve nem feltétlenül a bejelentett vagy tartózkodási címükön élnek.

3. Mi lesz a könyvtárakkal?

Tilos a könyvtárakat látogatni.

4. A nonstop nyitva tartó élelmiszerüzleteknek is be kell zárniuk este 7 és reggel 5 között?

Az nem számít, hogy a rendelet előtt mi volt nonstop nyitva. Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.

5. Vadászni szabad este 8 óra után?

Az Országos Magyar Vadászkamara oldalán az olvasható, hogy ha a kijárási tilalom idején szükséges a hivatásos vadásznak területen tartózkodni és közlekedni, akkor az oldalról letölthető és kitöltött munkavégzésről szóló igazolás felmutatásával mentesül a büntetés alól. Az oldalon egyébként tévesen írták, ugyanis nem 22 órával kezdődik a kijárási tilalom, hanem este 8 órától.

6. Vidéken dolgozom, és vonattal járok haza. Az utolsó vonattal nem érem el a buszt, így sétálnom kellene 10 kilométert este 11 óra után. A párom értem jöhet kocsival, vagy marad a stoppolás?

Aki este 8 óra és reggel 5 óra között közlekedik, annak munkáltatói igazolásra van szüksége. Akinek ilyen nincs a birtokában, az nem közlekedhet, tehát nem tud a hozzátartozója elé kimenni, nem tudja őt hazahozni.

7. Milyen szabályozás érvényes a szakképzésre, OKJ-s képzésekre?

Schanda Tamásnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkárának közleménye szerint a közismereti és szakmai elméleti tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást is online kell megszervezni. A mindenképpen jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve duális képzés esetében gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint hetente, tömbösítetten, kis létszámú csoportokban, és mindenképpen úgy, hogy a diákok között megfelelő védőtávolság legyen (vagy olyan dolog, amely fizikailag elválasztja őket egymástól), és maszkot vagy azzal egyenértékű védőfelszerelést viseljenek.

8. Az elvitelre adott ételért bejöhet a vásárló az üzletbe?

Vendéglátóüzletben való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

