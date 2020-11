M1-botrány: kivizsgálják a közmédiából kiszivárogtatott hangfelvételek ügyét

Az MTVA felügyeletét ellátó Közszolgálati Kuratórium három tagja szeretné, ha a testület napirendre venné az közmédiából kiszivárogtatott hangfelvételek ügyét – írja a Szabad Európa.

Kedden írt arról a Szabad Európa, hogy a közmédiában „a maffiához hasonló” hierarchiával üzemel. Szerdán tette nyilvánossá a portál, azokat a botrányt keltő hangfelvételeket, amelyek az M1 Híradójának egyik külpolitikai értekezletén hangzottak el 2019 tavaszán.

A hanganyagokon Bende Balázs, a közmédia külügyi kabinetjének vezetője, illetve az M1 hírigazgatója, Németh Zsolt hallható. Utóbbi arról beszél, hogy a híradós anyagokban hogyan kell „odabaszni” egy kormányközeli szakértővel.

Bende Balázs pedig világossá tette, hogy az intézményben „nem az ellenzéki összefogást támogatják”. Leszögezi azt is, hogy aki nem tudja az elvárásoknak megfelelően megírni az anyagot, az akár be is adhatja a felmondását.

Debreczeni József (a DK delegáltja), Kránitz László (MSZP), Dr. Silhavy Máté (Jobbik) benyújtottak egy előterjesztés, miszerint a Szabad Európa által publikált tényfeltáró anyagok, mint írják a „közszolgálati médiaszolgáltató függetlenségének elvesztését” dokumentálják.

Az MTVA szerkesztőségeiben végzett munka meghatározó jelentőségű a közszolgálati médiaszolgáltatás törvényes működésének megőrzése tekintetében. Az elhangzottak felvetik az alapos gyanúját annak, hogy az MTVA súlyosan veszélyezteti a közszolgálati médiaszolgáltató törvényben előírt függetlenségét. Ha a műsorfolyamot figyelve eddig nem lett volna világos, fentiek – és a cikk további közlései – azt dokumentálják, hogy a közszolgálatiság ellenében a hatalom szolgálata zajlik a köztévében, amire durva fenyegetésekkel kényszerítik az MTVA munkatársait

– áll az előterjesztésben.

