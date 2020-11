Zacher Gábor: délelőtt még kedélyeskedünk a beteggel, délután már lélegeztetőgépen van

Elképesztően fontos lenne, hogy a valósággal szólítsuk meg a polgárokat, és tegyük egyértelművé, hogy emberek, szar van a palacsintában! – mondta a Magyar Hangnak Zacher Gábor toxikológus.

A szakorvos szerint fontos lenne bemutatni, milyen az egészségügyi ellátásban a frontvonal. Saját példát is említett a hatvani kórházból, ahol ő is dolgozik. Állítása szerint itt már a hónap elején is csupán hét-nyolc szabad ágy volt a Covid-részlegen, annak ellenére, hogy ez a kórház – mint fogalmazott – „úgymond negyedik vonalban kijelölt járványellátó intézmény”.

Zacher Gábor attól tart, hogy a közvélemény még azzal sincs tisztában, hogy a koronavírusos betegek elképesztően rosszul tudnak lenni, ráadásul igen gyors tempóban kerülnek ebbe az állapotba.

A délelőtt „még kedélyesen beszélgettem vele”-pácienst délután már lélegeztetőgépre kell tenni. Ez a betegség kiszámíthatatlan

– emlékeztetett a toxikológus orvos, aki egyébként a közelmúltban már többször is beszélt a helyzettel kapcsolatos aggodalmairól.