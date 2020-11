Aki kanyarban előz kamiont a forgalmas 71-es főúton és látja a szemből 100 kilométer per órával érkező BMW-t, az ebből a videóból sem fogja megérteni, hogy ez egy halálközeli élmény volt:

Ráadásul másokat is veszélyeztetett.

A vétkes sofőr már akkor hibázott, amikor elkezdte az előzést, mert túl közel volt a kamionhoz, így persze nem is látta, jön-e szemből valaki. Az opeles szerencséjére egy jó reflexekkel megáldott BMW-s jött vele szembe, aki a buszmegálló utolsó centiméterét is kihasználva jobbra rántotta a kormányt és elkerülte a frontális ütközést és a kamionos is lassított. Az opeles mikor meglátta a BMW-t mindössze az index bekapcsolásával reagált, majd fékezett is, de akkor már mindegy volt. Az őrangyalok megérdemelnek egy köszönetet, mert egy hajszálon múlt a frontális ütközés.

A felvételt Magyar Nemzetőrség küldte el a Budapesti Autósok Közösségének, amely péntek 13-án a 71-es főútón Alsóörs és Balatonalmádi között készült. A kamerás autóban üllők felordítottak a jelenet láttán.