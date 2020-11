Majka minden ellen beoltatja magát, és már gyógyítja a vírusszekptikusokat

A rapper vasárnap este újra videón jelentkezett be, vizitjén hosszú előadást tartott a koronavírusról követőinek.

Kapok egy antibiotikumot a tüdőmre. Kapok egy antibiotikumot egy másik fajta gyulladásra. Kapok gyomorvédőt. Szúrom a saját hasamba a vérhígítót, az nagyon fontos

– és kiderül az is, hogy és szteroidokat, valamint C és D-vitaminokat is szed. Továbbá immunerősítő lekvárt is.

Dundika is megfertőződött, neki nagyon fájnak az ízületei. A kisebbik gyereken egy nap alatt átment a vírus. A nagyobbik gyerek az egyik éjszaka arra ébredt, hogy rázza a hideg, de már ő is jól van – számolt be róla a rapper.

Majkának rengeteg kérdést tettek fel követői az ilyen-olyan tüneteivel kapcsolatban. Mindenkinek azt javasolta, vizsgáltassa meg magát. Elmondta, hogy már nem akar visszamenni a kórházba, ezért türelmesen gyógyul a covid-osztályon, amíg az orvosok haza nem küldik. Arról is beszámolt, hogy

a kaja az nem olyan rossz

- bár barátai küldtek neki házikosztot.

Az egyik követő megosztotta Majkával, hogy amióta a műsorvezetőről kiderült, hogy elkapta a koronavírust, a vírusszkeptikus unokaöccse már hordja a maszkot. A rapper erre úgy reagált:

Helyes! Hordani kell azt a kurva maszkot. Én megfogadtam, hogyha egyszer innen kimegyek minden ellen beoltatom magam

– mondta. Ezután arról győzködték, hogyha nem izgul a tévés szerepléseknél és az elő koncerteknél, akkor a vírustól se csinálja össze magát. Persze amikor felsorolta, hogy egy kerekeszatyrot kétszer megtelítő gyógyszer mennyiséget írtak fel neki az orvosok érdemes komolyan venni a dolgot.

Okom van rá, amikor naponta 100 ember hal meg a vírusban. És egy influenzát se szeretek elkapni

- mondta.