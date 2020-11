Az idén 25. alkalommal indítja el adventi pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet, amelyet legtöbben a szeretet.éhség mottóról és a beharapott mézeskalácsszívről ismerhetnek. Az ország mára legnagyobb ünnepi összefogásává vált akciónak egyik legrégebbi hagyománya, hogy a szervezet önkéntesei már az advent előtti hetekben mézeskalács szíveket készítenek, melyeket a gyűjtés alatt az adományozók kapnak meg köszönetként.

Az elmúlt években ezeknek a szívecskéknek a sütésébe és díszítésébe egyre több sztár is becsatlakozott, az idén köztük lesz Wolf Kati, Kovács „Kokó” István, Gyurta Dániel, Vastag Csaba, Kiss Ramóna, Iszak Eszter, Nagy Ervin, Berki Krisztián, Kovács Ági, Pindroch Csaba, Katus Attila, és még hosszan folytathatnánk a sort. Bár ezúttal a járványhelyzet miatt közös sütögetésre nincs mód, a segélyszervezet munkatársai komplett mézeskalácsszív-készítő szetteket állítottak össze, és azokat házhoz vitték a sztároknak, akik a következő napokban folyamatosan készítik a szíveket.

Ünnepi gyűjtésünket az idén is meghirdetjük a 1353-as adományvonalon, hiszen most nagyobb szükség van rá, mint valaha: a járvány miatt most még több család került nehéz helyzetbe, és a gazdasági következmények éppen azokat érintik leginkább, akik eleve nehéz helyzetben éltek, tartalékok nélkül