A szolgáltatóknál lehet igényelni az ingyenes internetet

A szolgáltatóknál kell igényelni a digitális oktatásban részt vevő diákoknak és tanároknak járó 30 napos ingyenes internet-szolgáltatást.

– nyilatkozta Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A szóvivő elmondta, hogy a kormány tette ingyenessé egy hónapra a mobilinternetet a digitális oktatásban résztvevők számára. A 30 napos kedvezményt a szolgáltató a decemberi számlán írhatja jóvá, a kedvezmény a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes és egyetlen tartózkodási helyen lehet igénybe venni.

A szóvivő kiemelte azt is, hogy a kormány a járvány lassításának érdekében meghosszabbította a november 4-e után lejáró okmányok lejárati idejét. A munkahelyek védelméért pedig több adó- és járulékkedvezményt, bértámogatási programokat vezettek be. A szóvivő szerint az emberek megértették az intézkedések szükségességét, még ha nehézséget okoz is azokat betartani.