Napi 13 ezer koronavírustesztet rendelnek meg az Országos Mentőszolgálattól

Már napi 12–13 ezer koronavírusteszt-megrendelést kap a háziorvosoktól az Országos Mentőszolgálat – mondta a Kossuth Rádióban Győrfi Pál.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője kiemelte, korábban a tesztelés mintegy napi 100–150 feladatot jelentett, nem volt komoly kihívás, a második hullámra azonban egyik napról a másikra egyre több igény érkezik. Miközben az alapvető életmentő tevékenységet végzik, ami napi nagyjából 3000 eset, mellette folyamatosan helyt kell állni a tesztelésben is. Ezért volt erősítésre szükségük.

Meg kellett erősíteni a kapacitást, ebben volt nagy lépés, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatói bekapcsolódtak, ami nemcsak nekünk, de a betegeknek is nagy segítség

– közölte Győrfi Pál. Nem csupán a kapacitás megerősítésére volt szükség, új módszereket is ki kellett dolgozni. A stabil mintavételi pontokhoz a tünetmentes vagy kisebb tüneteket mutató emberek mehetnek, míg néhány napja szűrőbuszokat is bevetettek a koronavírus-gyanús esetek tesztelésébe. Kiemelte: a teszteket háziorvosi megrendelésre, illetve csak nagyon indokolt esetben készítik.

Tripolszky Bálint, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke arról beszélt, hogy az önkéntes munkába harmad- és negyedéves hallgatókat is bevontak. A mintavételek elvégzésén kívül – mint mondta – adminisztratív munkát is végeznek, elsősorban szűrési időpontokat egyeztetnek a lakossággal.

Arra a kérdésre, hogy biztosított-e a megfelelő védőfelszerelés, azt mondta, igen, gondoskodnak a hallgatók biztonságáról. Emellett az önkéntesek folyamatos biztonságtechnikai oktatásban vesznek részt, valamint a helyes mintavétel folyamatát is megtanulják – húzta alá. Rámutatott arra is, hogy a védekezésben olyan hallgatókra is szükség van, akiknek van jogosítványuk, mert a Belügyminisztérium által rendelkezésükre bocsátott gépjárműveket nekik kell majd vezetni.

Tripolszky Bálint azt mondta, egyre nagyobb számban jelentkeznek a hallgatók, akik közül sokan örülnek, hogy a monoton oktatási rendszerből kilépve segíthetik a védekezést.

Kevés orvosgenerációnak adatik meg, hogy ilyen fiatalon éles bevetésen vehet részt, amellyel segíti a magyar egészségügyi rendszert. Ők is és a magyar társadalom profitálnak ebből

– tette hozzá a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Szombaton írta meg az Index, hogy Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára küldött egy levelet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK), amelyben azt írja, hogy vezényléssel akar hallgatókat a védekezésbe bevonni.

Tripolszky Bálint a Kossuth Rádióban kizárólag önkéntesekről beszélt.