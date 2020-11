Hipermarkettel erősít a Mikulásgyár

A koronavírus-járvány a jótékonykodást is felülírja, ezért ebben az évben nem egy helyszínen, hanem huszonnégy Auchan áruházban rendezik meg a Mikulásgyár elnevezésű jótékonysági akciót – tájékoztatott a karitatív kezdeményezés főszervezője, Zsolnai Endre. Arról is beszélt a vezető, hogy december elsejétől gyűjtik a felajánlásokat az önkéntesek országszerte.

A járványhelyzet miatt ezúttal azt kérik a szervezők, hogy az adakozók elsősorban tartós élelmiszereket, tisztálkodási és fertőtlenítőszereket ajánljanak fel. Zsolnai Endre hangsúlyozta, hogy használt adományokat, a járvány miatt biztonsági okokból, nem fogadnak. Azt is elmondta a főszervező, hogy most is a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek a segítségével gyűjtik az adományokat, akik segítenek abban is, hogy a felajánlások a legjobb helyre kerüljenek.

Örömmel segítettünk a Mikulásgyárnak, és igyekeztünk olyan megoldást találni, ami még pluszt is hozhat az eddigi gyakorlathoz képest, ezért a gyűjtést valamennyi áruházunkban megrendezzük, így idén országos lesz a Mikulásgyár!

– mondta Dominique Ducoux, az Auchan Magyarország vezérigazgatója.

Fontos tudni, hogy ha valaki nem tudja személyesen elvinni az ajándékát a gyűjtőpontok valamelyikére, ám szeretne segíteni a postán, ingyen is feladhatja azt, lezárt dobozban, pusztán annyit kell ráírni a küldeményre, hogy „Mikulásgyár”. Az Auchan áruházak mellett az eddigi évekhez hasonlóan a Lurdy Házban is lesz adománypont.