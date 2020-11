Mégsem lesz egységes budapesti maszkviselési szabályzat

A maszkviselés a járványügyi szigorítások egyik leghangsúlyosabb eleme, ma már olyan természetes és kötelező velejárója a mindennapjainknak, mint az, hogy a hivatalos irataink mindig legyenek nálunk.

A legutóbbi szigorításokat előíró rendelet megjelenése előtt Orbán Viktor a köztelevíziónak adott interjújában jelentette be, hogy a kötelező maszkviselést a közterületeken is elő fogják írni. Az új szabályozásban azonban már az szerepelt, hogy a 10 000 főnél nagyobb települések közterületei esetében az adott polgármesteré a döntés joga.

Ez Budapesten már csak azért is nehézkesen értelmezhető helyzetet hozott létre, mert 23 kerület van, amelyek külön-külön akár másmilyen szabályozást is létrehozhattak volna. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy egy kerület határát átlépve már nem is kell maszkot viselnünk, majd egy forgalmasabb térre érve ismét kötelező.

Abszurd, hogy Budapesten ezt a felelősséget a 23 kerületi polgármesterre terhelték, mert így szinte lehetetlen a városra egységes szabályozást megalkotni

– írta ki dörgedelmesen a kormányrendelet megjelenése után Karácsony Gergely Facebook-oldalára. Azt is hozzátette, mégis megpróbálják, és a főváros egyeztet a kerületekkel, hogy a védekezés hatékonyságát közös szabályozással erősítsék.

A RENDELET MEGLEPŐ MÓDON NEM TÉRT KI KÜLÖN A FŐPOLGÁRMESTER JOGOSÍTVÁNYAIRA A MASZKVISELÉSSEL KAPCSOLATBAN,

a kerületek pedig azonnal reagáltak az új szabályozásra, élve a kezükbe adott döntés lehetőségével.

Három budapesti kerület kivételével mindegyik a könnyebbik utat választotta. Azaz, a IV. (Újpest), a XII. (Hegyvidék) és a XVI. kerületen kívül, a többiben minden 6 éven felülinek valamennyi közterületen és nyilvános helyen maszkot kell viselnie, kivéve a jogszabályban felsorolt esetekben (sporttevékenység során, zöldterületen és parkokban). Az I. kerületben a helyi rendelethez még hozzátették, hogy ha az érintett fizikai vagy egészségi állapota a maszk viselését nem teszi lehetővé, akkor nem kötelező a számára.

A legtöbb kerület hozzáállása az volt, hogy ha különbséget tesznek az egyes közterületek között, akkor követhetetlenné és betarthatatlanná tették volna a maszkviselési szabályokat.

Szabályozott kivételek

Újpesten mégis inkább a szelektív megoldás mellett döntöttek, és meghatározták, az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, orvosi rendelők hány méteres körzetén belül, illetve mely közterületeken kötelező a maszkviselés.

Célunk a szabályok megalkotásával az volt, hogy azokon a közterületeken, ahol emberek nagyobb számban megjelenhetnek, csoportosulhatnak, ott kötelezővé tegyük a szájat, orrot eltakaró maszk használatát. Azonban meg is adjuk az újpestieknek azt a szabadságot, hogy azokon a helyeken, ahol ilyen nem alakul ki, alkalom nyílik a másfél méteres távolságnál nagyobbat tartani az emberek között, ott csak ajánljuk ezeknek a védőeszközöknek az alkalmazását

– közölte Déri Tibor, Újpest momentumos polgármestere.

A XII. kerület (Hegyvidék) szintén külön eldöntötte, mely közterületeken kötelező a maszkviselés, és erről részletes tájékoztatást, továbbá térképet tettek közzé az önkormányzat honlapján.

Mindezek mellett a Hegyvidéki Önkormányzat a kerület valamennyi lakójának javasolja a maszkviselést. Kérjük, ne csoportosuljanak, és valamennyi közterületen, így a parkokban, kirándulóhelyeken is tartsák az előírt távolságot

– tették hozzá.

A XVI. kerületben is a többségtől eltérő szabályozás született, mely szerint a bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, orvosi rendelők és a szakrendelők, a szociális intézmények, az egészségügyi gondozóhálózati intézmény, gyógyszertárak, az élelmiszert is árusító üzletek, nemzeti dohányboltok, templomok bejáratától számított 15 méteren belül kötelező maszkot viselni. Ezek mellett a játszótereken, a kutyafuttatók területén, valamint az élelmiszert is árusító üzletek parkolóiban is maszkot kell viselni.

A polgármesterek eldöntötték Karácsony helyett

Megkerestük Karácsony Gergelyt, hogy még mindig szükségesnek tartana-e egy egységes maszkviselési szabályozást megalkotni Budapestre, és ha igen, hol tartanak az egyeztetések a kerületekkel. A főpolgármesteri hivatal sajtóirodáján keresztül közölte: a polgármesterekkel való egyeztetés megtörtént, de abban állapodtak meg, hogy a helyi sajátosságokat, viszonyokat ismerve a kerületek maguk döntenek (mint ahogy ez meg is történt) a közterületeket és nyilvános helyeket érintő maszkviselési szabályokról.

(Borítókép: Maszkot viselő utasok a kettes metró Örs vezér téri megállójánál a koronavírus-járvény első hullámakor 2020. április 27-én. Fotó: Bődey János / Index)