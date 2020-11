Orbán Viktor: A jelenlegi intenzív kapacitás háromszorosa áll rendelkezésre

A nyomás nagy, de egyelőre minden fronton állják a sarat az orvosok is és az ápolónők, a kórházi szakszemélyzet és az iskolák is

– fogalmazott Orbán Viktor Facebookon közzétett hétfő reggeli videójában. A miniszterelnök összegezte a jelenlegi kórházi kapacitásokat is.

Szabad ágy jelen pillanatban, ami covidos betegek ellátására alkalmas az 13049, ami üresen áll és várja a betegeket, és intenzív ágyból is van, 1634. Hogy ennek a nagyságrendjét megértsük az azt jelenti, hogy most van lélegeztetőgépen, intenzív ágyon 582, és ennek a háromszorosa is rendelkezésre áll.