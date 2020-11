Több ezren tanulnak a hazai börtönökben

Részben önfenntartóvá váltak a hazai börtönök. Az alapvető élelmiszerek csaknem 100 százalékát maguk termelik meg, és még egy vágóhídjuk is van, ahol feldolgozzák az általuk nevelt állatokat. A koronavírus-járvány kitörése óta már gyártanak a védekezéshez nélkülözhetetlen eszközöket is. Rabok építették fel a mobil járványkórházat Kiskunhalason. Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője a novekedes.hu-nak elmondta: Szegeden, a nagyfai intézetben például nagy területen művelnek földet, és állatokat is tartanak a rabok. Az ipari gazdasági társaságok pedig a textilipartól kezdve a bútorgyártáson át könnyű-, vegyes-, fém- és papíripari profillal működnek.

A börtönökben mindenki dolgozik, aki munkaképes. A raboknak az előző évi minimálbér összegének mintegy harmadát fizetik ki. Ebből vonják le a „tartási költséget”. Jelenleg 17 ezren raboskodnak a magyarországi börtönökben, közülük egy átlagos tanévben csaknem 3000 fogvatartott tanul a rácsok mögött. Az oktatások az intézeteken belül zajlanak, nappali, esti, illetve levelező tagozaton.