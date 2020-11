Elkeserítően sokan hajtanak át a piros lámpán

Két óra alatt hat olyan sofőrt is elkaptak a rendőrök Debrecenben, akik a piros jelzés ellenére áthajtottak egy kereszteződésen – olvasható a police.hu oldalán. A rendőrségi portál beszámol róla, hogy az egyenruhások 2020. november 13-án a Hajnal utca és a Faraktár utca kereszteződésénél tartottak ellenőrzést a szabálytalan járművezetők kiszűrése érdekében. Az akció nem hozott pozitív eredményt, hiszen a sok felhívás és baleset ellenére is máig sokan áthajtanak a piros lámpán, sőt a rendőröknek vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt is büntetniük kellett.

A rendőrség ismételten kéri a járművezetőket, hogy közlekedjenek szabályosan, türelmesen! Gondolják át, mi lehet a szabálytalanság következménye! Nemcsak rendőri intézkedés, hanem akár súlyos, vagy végzetes kimenetelű közlekedési baleset, amelynek következményeit nem lehet utólag megváltoztatni. Ne veszélyeztessék saját magukat, utasaikat és a közlekedő partnereiket azzal, hogy gyorsan hajtanak, tilosban előznek, áthajtanak a tilos jelzésen!