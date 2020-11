Folytatódik a Fenyő-merénylet tárgyalása

Kedden reggel folytatódott Gyárfás Tamás tárgyalása a Markó utcában – adta hírül a Blikk.

A tárgyalás elején a bíró megkérdezte Gyárfást, hogy kíván-e hozzátenni az előző tárgyaláshoz. A volt médiavállalkozó írásban adta be észrevételeit, indoklása szerint valóban rosszul emlékezik néhány dologra, ez magyarázhatja az ellentmondásokat.

A vádlott kitért arra a bíró többször megismételt kérdésére is: miért védi Portik Tamást? Gyárfás erre azt válaszolta, hogy

nem arról van szó, hogy akár őt, akár Tasnádi Pétert védené, mindössze arról van szó – mint arról többször beszélt – hogy egyikükkel sem akart ütközni. Egyszer azt mondták neki: tudják, hogy a lánya hova jár továbbképzésre, és nagyon megijedt attól, hogy a gyermekének baja eshet.

Gyárfás Tamás beszélt arról is, hogy Portik rendszeresen megfenyegette azzal, hogy bemegy a rendőrségre, és feljelenti magát, ezzel pedig gyanúba keveri Gyárfást. Elmondta azt is, hogy Portik kisebb-nagyobb szívességet kért tőle, például azt is, hogy adjon egy papírt egy nagyobb kölcsönről, hízelkedett is neki. Szerinte egyértelmű, hogy Portik csapdát akart neki állítani, de

egyszer sem tudta vele kimondatni, hogy valóban ő, Gyárfás Tamás volt a felbujtó.

A vádlott sokadszor kérte a bírót, hogy befejezhesse mondandóját, Póta Péter ugyanis gyakran közbevágott, belekérdezett Gyárfás mondanivalójába. Gyárfás Tamás szerint azonban ezek most lényeges momentumok, így többször kérte a bírót, hogy befejezhesse mondanivalóját.

A tárgyalás 11 óra előtt, egy rövid szünet után folytatódott. Gyárfás Tamás arról beszélt hosszasan, miért állt szóba mégis Portik Tamással, ha félt tőle. Az úszószövetség volt elnöke elmondta: annyira félt, hogy a Portiktól bérelt ingatlanból egy folyamatosan őrzött erődítményt csinált. A kéréseit persze nem teljesítette, azt az utat választotta, hogy az „őket megkereső bűnözőket leszerelje”, és fenyegetéseik ellenére se teljesítse, amit kérnek tőle.

Több bűnjelet, hangfelvételeket is felsorolt, amelyeken Portik hízelkedik, sőt testvérének nevezi, és találkozót kér tőle. Állítása szerint nyíltan azonban nem mondott ellent Portiknak, mert tartott tőle, és félt ennek következményeitől. Elmondása szerint Portik nem pénzt kért, hanem azt, hogy Gyárfás a jó kapcsolataival segítsen neki, mert rettegett a felelősségre vonástól, különösen egy vélhető Fidesz-kormány várható lépéseitől.

A bíró az ebédszünet utáni első órában azt az ellentmondást próbálta feloldani, miért beszélt Portik többször is gyilkosságról, ha Gyárfás állítása szerint senkit nem bízott meg Fenyő János megölésével. A kérdés tisztázásával sok idő elment, Gyárfás folyamatosan védekezett és a szövegkörnyezetre hivatkozott.