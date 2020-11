Operatív törzs: minden eddiginél több katonát vonnak be a járványvédelembe

A Magyar Honvédség a járvány első hulláma óta folyamatosan részt vesz a járványvédelemben, a következő időszakban pedig növeljük a katonák részvételét – közölte Torba Attila honvéd alezredes az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Beszámolt arról, hogy jelenleg 60 katona szolgál kórházparancsnokként, emellett a napokban további 1100 katona kezdi meg szolgálatát az egészségügyi intézményekben. Többek között az érkezők hőmérsékletmérésében, az egészségügyi szakismereteket nem igénylő beléptetésben, betegirányításban, betegkísérésben adminisztratív feladatokban és logisztikai feladatokban működnek majd közre.

Az alezredes közölte azt is, hogy kedd reggeltől már a katonák is közreműködnek a rendőrökkel vegyes járőrökben a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésénél is.

A határzárat vigyázó honvédségi kontingens létszámát az eddigi 200 főt meghaladóról további 300 fővel emelik majd.

Torba Attila beszélt arról is, hogy a humanitárius korridoroknál a katonák is segítik majd a rendőrök munkáját a trazitszabályok betartásának ellenőrzésekor.

Folytatódik a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények fertőtlenítése is: az elmúlt hónapban 70 ilyen kérelem érkezett a honvédelmi tárcához

– mondta Torba Attila, hozzátéve, hogy ennek háromnegyedével már végeztek a katonák. Beszámolt arról is, hogy a tavaszi járványhullám idején 1300 intézményt fertőtlenítettek a honvédek, az őszi szünetben pedig 59 iskolát.

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján Kiss Róbert, az operatív törzs tájékoztatási központjának vezetőhelyettese beszámolt arról is, hogy a járványvédelmi korlátozó intézkedések megszegése miatt az elmúlt 24 órában milyen intézkedéseket hozott a rendőrség.

Az már a koronavirus.gov.hu aktuális adataiból reggel kiderült, hogy közigazgatási hatósági jogkörükben lejárva eddig összesen 46 egységet zártak be a korlátozások megszegése miatt, 14 üzletet/vendéglátóegységet/szórakozóhelyet bírságoltak meg, és 28 esetben figyelmeztették az üzemeltetőt. Az elmúlt 24 órában 3 egység 7-7 napos ideiglenes bezárását rendelték el a rendőrök: ebből egy fővárosi kávézóét, egy fodrászatét, illetve egy presszóét Monostorpályiban - közölte Kiss Róbert.

A 10 ezer főnél nagyobb települések önkormányzati hatáskörű maszkviselési szabályainak megszegése miatt 277 ember ellen intézkedtek a járőrök,

ebből 97 személyt csak figyelmeztettek, 101 főnek helyszíni bírságot szabtak ki, 49 személy ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek. A tömegközlekedési eszközökre vonatkozó maszkszabályok figyelmen kívül hagyását az elmúlt 24 órában 8 személynél szankcionálták a járőrök. A kereskedelmi és vendéglátóipari egységekre vonatkozó maszkviselési szabályok megsértése miatt 38 fővel szemben léptek fel a rendőrök.

A kijárási tilalom megszegését 358 személy esetében tapasztalták a rendőrök,

336-an ténylegesen megszegték a szabályokat, köztük több kutyasétáltató ment túl az engedélyezett 500 méteren.

A tranzitszabályok megsértése miatt 56 intézkedést hoztak a rendőrök.

Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy az elmúlt napon 5009 új hatósági házi karantént rendeltek el, ezzel 35042-re emelkedett a vesztegzár alatt lévők száma. Mobilappos karanténellenőrzést 3492-en vállaltak, ezen felül pedig több mint 13,6 ezer helyszíni karanténellenőrzést végeztek a rendőrök.