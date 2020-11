Nem minden kollégistának kell kiköltöznie

Több tízezer felsőoktatási hallgatónak vasárnap délutánig el kellett hagynia a kollégiumokat. Még múlt hét hétfőn jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a koronavírus elleni védekezés részeként a felsőoktatási kollégiumokat be kell zárni, illetve az oktatás digitális formában folytatódik.

A HÖOK sajtófőnöke szerint szinte minden kollégiumban gond nélkül történt a költözés, a diákok mindenüket összepakoltak, a bejáratnál a szüleik vagy barátaik várták őket, hogy segítsenek nekik a hazaköltözésben. (Bár voltak olyan diákok is, akik nehezen fogadták a kormányfői bejelentést, és a hírre reagálva szétvertek néhány szobát a BME kollégiumában.)

Nem mindenki ment haza

A kollégiumban csak azok maradhattak, akiknek erre rektori engedélyük van, jellemzően azért, mert a járvány elleni védekezésben vesznek részt önkéntesként.

Az oktatás viszont nem áll le, hétfőtől indul a digitális munkarend, újra interneten keresztül tartják meg az órákat

– számolt be a helyzetről Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke.

A múlt héten még nyugtalanok voltak a diákok. Kétséges volt, hogy akiknek személyes jelenlétet igénylő órái vannak, akár 100–200 kilométeres távolságból hogyan tudnak majd beérni és még este 20.00 óra előtt az otthonukba vissza is érkezni.

A Debreceni Egyetem fogorvosi karán tanul Flóra, aki naponta oda-vissza 80 kilométert utazik. Számára nem jelentett gondot a kollégiumok bezárása, hiszen otthonról jött-ment eddig is.

Nekem nem jelent gondot, de néhány csoporttársam a múlt héten már elkezdett albérletet keresni, hogy akár közösen, együtt vegyenek ki lakást. Néhány tantárgy esetében ugyanis kizárólag személyes oktatást tartanak.

Budai Marcell arra emlékeztetett, hogy tavasszal csak azok maradhattak a kollégiumokban, akik életvitelszerűen ott laktak, és egy esetleges kiköltözés esetén utcára kerültek volna.

Múlt héten a HÖOK javaslatban kérte, hogy a minisztérium bővítse a méltányossági szempontokat, vagyis azoknak a körét, akik maradhatnak a kollégiumokban.

Orbán Viktor kormányfő többször említette, kifejezetten fontos, hogy a vírus ideje alatt minél kevesebben veszítsék el a munkahelyüket, így a munkavállaló hallgatók az egyetem mellett is továbbra TUDJANAK dolgozni.

Potenciális vírushordozók a kollégisták

A HÖOK munkatársa azt is hozzátette, tavasszal még nem voltak olyan mértékben érintve a fiatalok, mint most, a második hullámban. Ami azért is fontos, mert főleg ők lehetnek tünetmentes hordozók, akik ha egy háztartásban élnek idős nagyszüleikkel, megfertőzhetik a családjukat.

Budai Marcell elmondta, az újdonság a tavaszi költözéshez képest az, hogy

az egyetemi rektorok kérelmezhetik a minisztertől,

hogy bizonyos szakok esetében jelenléti oktatást tarthassanak. Ez elsősorban az orvosi, gyógyszerészeti szakok esetében fordul elő, és természetesen a rektorok engedélyezni fogják, hogy azok, akiknek személyes oktatáson kell részt venniük és eddig is kollégiumban laktak, továbbra is maradhassanak.

