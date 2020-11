SZFE-s diákok az Indexnek: A korlátozások után visszatérünk

Kezdjük annál a hétfő esténél, amikor Orbán Viktor bejelentette az újabb korlátozó intézkedéseket. Volt vita a diákok között arról, hogy kivonuljanak az egyetemről?

Mivel nem a járványügyi intézkedések ellen harcolunk, ezért nagyjából egyértelmű volt, hogy a miniszterelnöki bejelentés után el fogjuk hagyni az épületet. Összehívtunk egy hallgatói fórumot, ahol bázisdemokratikusan döntöttünk is erről a kérdésről, hamar kiderült, hogy egyetértés van köztünk arról, hogy ebben a helyzetben muszáj mennünk. Ezt azonban senki nem élte meg feladásnak, egyből utána arról kezdtünk el ötletelni, hogy hogyan tudjuk folytatni a demonstrációt, de például az is fontos kérdés volt, hova mehetnek azok a diáktársaink, akiknek nincs hova vagy mondjuk a határon túl laknak.

Hónapok óta tart a patthelyzet, az új kancellár belépését az egyetemre több alkalommal is megakadályozták, közben komoly társadalmi támogatottságra tettek szert, tízezreket mozgattak meg az utcán. Volt olyan érzésük, hogy ezek a szigorítások arról is szólnak, hogy „leverjék” az SZFE-s lázadást?

Nagyon reméljük, hogy az a társadalmi erő, amit talán sikerült megmozgatnunk, a kormánynak is szembetűnő, de egyáltalán nem látunk összefüggést a rendelkezések és a mi ügyünk között, mert szerintünk nagyon másról szól a kettő. Azt gondoljuk, hogy felelős és időszerű rendelkezéseket hozott a kormány a járványügyi szigorításokkal, muszáj volt ez már meglépniük, nekünk pedig muszáj volt kijönnünk az egyetemről.

Nem gondoljuk, hogy a kiűzésünkkel kapcsolatos próbálkozásoknak bármi köze lenne ezeknek a rendelkezésekhez, hiszen mégiscsak tíz millióan élünk ebben az országban.

Most, hogy a korlátozások miatt ellehetetlenült a fizikai demonstráció, hogyan tartják fent a blokádot?

A járványhelyzet miatt a fizikai foglalás utolsó heteiben már így is érvényben voltak bizonyos korlátozások. Az Ódry Színpadon kevesebben voltunk jelen, sokan így is online csatlakoztak már a hallgatói fórumokhoz. Most, hogy már teljesen az online térbe helyeződtek át az egyeztetések, ez minimális fejlesztéseket igényeltek, az átállás azonban a digitális oktatás miatt flottul ment. A munkacsoportok nap, mint nap tartanak találkozókat a interneten, sok tervünk van, amelyek mind megvalósítás alatt állnak.

Azt reméljük, hogy ez az időszak alkalmat adhat arra, hogy az ügyünk tágabb kontextusa kibontakozzon, a művészet eszközeit segítségül hívva pedig most más platformokon hívjuk fel a figyelmet a felsőoktatás szabadságának helyzetére.

A diákok több olyan színháznak is, amelyek támogatják az SZFE átalakítása elleni küzdelmet, átadták megőrzésre az ellenállást szimbolizáló zászlókat. Ez azt jelenti, hogy amikor véget érnek a korlátozó intézkedések, akkor szándékuk szerint visszatérnek a korábban elfoglalt egyetemi épületekbe?

Ha feloldják a korlátozásokat, akkor az az oktatásunk, ami most digitálisan folyik, az újra fizikailag fog folyni remélhetőleg ugyanazokban az épületekben, ahol eddig. Mi egyébként semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptunk se a jogszerűtlenül megbízott vezetéstől, sem az illegitim fenntartótól arról, ami a sajtóban megjelent, miszerint február 1-től egy másik helyszínen folyna az oktatás.

Mi azt tudjuk, hogy ezt az ellenállást, ezt a szellemiséget nem csak az otthonainkba tudjuk magunkkal vinni, hanem bárhova, ahova mennünk kell.

Mi minden órát online megtartunk, a projektjeinket továbbra is fejlesztjük, fórumozunk és munkacsoportokban dolgozunk, ahogy az eddigi hónapokban. Ezek az eszközeinek, ezekkel tudunk tiltakozni, amelyre ahogy látjuk, egyre több okunk is van.

Akkor nem tartanak attól a helyzettől, hogy Vidnyánszky Attiláék ígérete szerint február 1-től az egyetemen el fog indulni egy párhuzamos oktatás?

Nem látjuk értelmét vagy lehetőségét, ezen az egyetemen ugyanis jelenleg is zajlik az oktatás.

Februártól el fog indulni a második szemeszter, ezekkel az oktatókkal és hallgatókkal a Vas és a Szentkirályi utcában, vagy akárhol.

Remélhetőleg addigra az Oktatási Hivatal be fogja fogadni a dokumentációnkat és el fogja ismerni az első félévünket, hiszen végig zajlott az oktatás, minden tanóra és kurzus meg volt tartva. Szeretnénk ha addigra végre az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amely az alapító jogokat gyakorolja az alapítvány felett, visszahívná a kuratóriumot, és a törvényt pedig módosítanák, hogy az garanciát jelent az egyetemi autonómia visszaállítására.