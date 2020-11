Magyarországon a koronavírus okozta halálesetek egynegyedét lehet a légszennyezettséghez kötni

Az elmúlt hetekben is többször mértek az egészségügyi határérték feletti szmogos levegőt Budapesten és más hazai városokban. Pedig napról napra egyre több tanulmány jelenik meg, mely egyértelműen kimutatja, hogy a légszennyezésnek való kitettség növeli a koronavírus súlyosságát is. Egy friss kutatás szerint Magyarországon a koronavírus okozta halálesetek 25 százaléka a légszennyezésre vezethető vissza – posztolta a Greenpeace Magyarország a közösségi oldalán. A környezetvédők, még az előző, Tarlós István vezette városvezetésnek nyújtották be követeléseiket, amelyek arról szóltak:

2026. szeptember 1-jéig fokozatosan tiltsa ki a dízelautókat és más szennyező járműveket Budapestről, ezzel együtt vonja ki a dízelüzemű BKV-buszokat a fővárosból, és 2019 végéig hozza nyilvánosságra ennek ütemtervét;

fokozottan segítse a fenntartható közlekedés terjedését, fejlődését a fővárosban.

A környezetvédők azt írják, hogy a Greenpeace Magyarország szakértői a Fővárosi Önkormányzat új vezetésével megkezdték az egyeztetéseket a szennyező járművek budapesti kitiltásáról, de amíg lesz bármi kézzelfogható eredmény, addig is a támogatásunkat kérik, a hatékonyság érdekében kérik, írjunk alá minél többen.





A Greenpeace Magyarország élőben jelentkezett be Budapest belvárosából, ahol a légszennyezés és a koronavírus kockázata közötti összefüggésekről beszélt Simon Gergely, regionális vegyianyag-szakértő.