Gyerünk a téli gumiért, jönnek a fagyos reggelek

Szerda reggelre sokfelé képződik pára, köd, mely napközben az Északi-középhegység térségében és az Alföldön többfelé tartósabban megmaradhat, helyenként szitálás is előfordulhat, miközben a Dunántúl nagy részén – a legdélibb tájakat leszámítva – több órára kisüt a nap.

Északnyugaton élénk lehet a délies szél. Kora reggel mínusz 1 és plusz 5, délután 5 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A tartósan párás, ködös tájakon lesz hidegebb, a naposabb tájakon enyhébb az idő. Nem lesz front térségünkben – írja az Időkép.

A csütörtök is sokfelé párás, ködös, borongós idővel indul, északon és délnyugaton napközben is ez lehet a jellemző. Néhol szitálás, gyenge eső is előfordulhat. Máshol viszont számíthatunk napos időszakokra, ugyanis ezeken a tájakon feltámad a déli-délkeleti szél. Napközben 6-14 fok valószínű. Este északnyugat felől eső érkezik.

Pénteken hidegfront hoz feltámadó északi-északnyugati szelet, esőt, záporokat, de a legmagasabb tájainkon havas eső, hózápor sem kizárt. Lehűlés érkezik, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Szombat hajnalban már sokfelé fagyhat, és napközben is csak 3-7 fokra van kilátás a többnyire napos, de kissé szeles időben. Vasárnap is száraz idő valószínű, de a napsütést fátyolfelhők szűrhetik. Helyenként élénk lehet a déliesre forduló szél. A fagyos reggelt 3-8 fokos délután követheti.