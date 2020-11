A magyaroknak már az ásványvíz sem kell annyira

Bikfalvi Istvánné Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára statisztikákra alapozva jelentette be, hogy csaknem hét százalékkal csökkent az ásványvizek, ízesített vizek, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek és jegesteák eladott mennyisége az első kilenc hónapban a tavalyi év hasonló időszakához képest

Az italszövetség titkára azt is hozzátette, hogy a harmadik negyedévben nőtt ugyan a piaci forgalom a második negyedévhez képest, de - egy-két kivételtől eltekintve - nem érte el 2019. harmadik negyedévének az értékeit.

A természetes ásványvizek forgalma 12 százalékkal, az ízesített vizeké és szénsavas üdítőitaloké 0,9 százalékkal, a jeges teáké 10 százalékkal csökkent, a 100 százalékos gyümölcsleveké 0,3 százalékkal, a gyümölcsitaloké 10 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest - fejtette ki.

A koronavírus márciusi megjelenését követően azonban a második negyedévben drasztikusan visszaesett az ágazat értékesítése a kereskedelmi egységekben, illetve lényegében lenullázódott a vendéglátóiparban. Átalakult az értékesítés szerkezete is: a kisebb kiszerelések forgalma jelentősen lecsökkent, a nagyobb, gazdaságosabb kiszerelések iránti kereslet pedig emelkedett. A szövetség a jelenlegi bizonytalan járványügyi helyzet miatt továbbra is úgy látja, hogy az ágazat a legoptimistább üzleti forgatókönyv esetén is visszaeséssel számolhat idén a tavalyi évhez képest.