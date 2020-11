Karácsony Gergely: éjjel legyenek ingyenesek az állami intézmények és az áruházak parkolói

Budapest főpolgármestere felkérte az állami intézményeket, felhívással fordult a bevásárlóközpontokhoz, a nagy áruházláncokhoz, hogy parkolóikat, mélygarázsaikat tegyék ingyenessé a kijárási korlátozások idejére, este 7 és reggel 6 óra között – írja az MTI.

Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében azt írta: több kerületi polgármester – kormánypárti és ellenzéki is – fordult hozzá, hogy találjanak megoldást az ingyenes parkolás okozta káoszra.

A járvány kezeléséhez nyilvánvalóan semmi köze az ingyenes parkolás bevezetésének, ugyanakkor friss adatok azt bizonyítják, hogy a koronavírus által felerősített alapbetegségek mintegy harmada a levegő minőségéhez köthető, és "az ingyenes parkolásnak ehhez inkább van némi köze

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a problémát az tudja megoldani, aki okozta.

Ha már az ingyenes parkolásról szóló döntés előtt nem egyeztettek az önkormányzatokkal, akkor legalább most, amikor az okozott problémák látványosak, ideje lenne egyeztetni velük és a miniszterelnöknek beismernie, hogy hibázott. Az ingyenes parkolás pontosan azért okoz súlyos problémákat, ami miatt a jelenlegi parkolási rend is fenntarthatatlan Budapesten: több az autó, mint amennyi a parkolóhely. A belvárosi kerületekben ráadásul több a kiadott lakossági engedély is, mint amennyi a parkolóhely

– részletezte. Hozzátette: találni kell rá megoldást, méghozzá hosszú távon, a járvány utáni időkre is. Mint írja, ennek az új parkolási rendnek a kialakításán dolgoznak hosszabb ideje, sok egyeztetés van mögöttük, jó néhány még előttük. Hozzátette: az ingyenes parkolás miatt kialakult káoszra rövid távon a parkolóhelyek számának növelése jelenthet megoldást.

Ennek érdekében felkérem az állami intézményeket, felhívással fordulok a bevásárlóközpontokhoz, a nagy áruházláncokhoz, hogy parkolóikat, mélygarázsaikat tegyék ingyenessé a kijárási korlátozások idejére, este 7 és reggel 6 között. Ezt egyébként rendkívüli felhatalmazásával élve a kormány is elrendelheti, hasonló határozottsággal, ahogyan azt az ingyenes parkolással tette

– mondta. A főpolgármester szerint Budapest tehermentesítéséhez hozzájárulna az is, ha a korlátozó intézkedések idejére a kormány az M0-ás gyűrű használatát is ingyenessé tenné. Azzal kapcsolatban, hogy egyes kerületi polgármesterek a helyi lakosok kizárólagos parkolási helyeinek kijelölését kérik, közölte: ehhez nem neki kell levelet írni, hanem a polgármestereknek „a jogszabályok szerint pontosan, parkolóhelyre lebontva ki kell dolgozniuk egy forgalomtechnikai tervet", a Budapest Közút ugyanis csak az ilyen részletes tervek értékelése alapján tud eljárni az ügyben. Karácsony Gergely arról is írt, hogy a főváros mérete és a város összetettsége miatt nem lehet egy az egyben lemásolni a győri intézkedéseket Budapesten.

A főpolgármester szerint „ha van valami haszna az ésszerűtlenül elrendelt ingyenes parkolásnak, hát az, hogy nyilvánvalóvá teszi a problémákat, amelyekkel hosszú évek óta együtt élünk, és amelyek halaszthatatlanná teszi a budapesti parkolási rendszer átalakítását.

