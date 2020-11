Nyíregyházán is elstartolt a zöld busz program

Az első, a debreceni helyszín és az azt követő békéscsabai bemutatkozás után Nyíregyházán folytatódik a zöld busz mintaprojekt, amelynek keretében most december közepéig az országban elsőként egy holland Ebusco demóbusz áll forgalomba a szabolcsi megyeszékhelyen.

A CS-Process Mérnöki Kft. közreműködésével érkezett jármű egyetlen feltöltéssel minimum 300 kilométert képes megtenni, de az üzemi körülményektől függően a hatótáv ennél jóval több, akár 450 kilométer is lehet.

Fotó: Szarka Lajos / ITM

Ami még különleges ebben a buszban, hogy fékezéskor a termelt energiát visszatölti az akkumulátorba és ezzel is hozzájárul a menetidő meghosszabbításához

– mondta el Lakatos István, a cég stratégiai és gazdasági igazgatója.

A tesztjárat egy hónapon át teljesít szolgálatot a Volánbusz kezelésében, amely maga is igyekszik élen járni az innovációban. Legutóbb az első tisztán elektromos hajtású autóbusz vásárlásáról írtak alá megállapodást. Ami persze, valljuk be, csepp a tengerben.

A legnagyobb szennyezőanyag-kibocsátó ágazatnak számító közlekedés zöldítésének alapvető eleme, hogy teljesüljön a párizsi klímamegállapodásnak megfelelő vállalás, vagyis hogy az Európai Unió – beleértve Magyarországot is – 2050-ig klímasemlegessé váljon. Az Orbán-kormány tíz év alatt 36 milliárd forint támogatást biztosít elektromos meghajtású autóbuszok vásárlására, az eredetileg tervezett 20 százalékos támogatásnál akár nagyobb mértékű hozzájárulással is. A következő európai uniós költségvetési időszakban célzottan is nagyobb összeget kap a közlekedés zöldítése, ami a hazai kormányzati támogatással együtt lehetővé teszi, hogy egy évtized alatt a magyar buszállomány felét le lehessen cserélni.

A klímacélnak az elérése 2050-ben egy kulcspozíció, ugyanis a városi közlekedésben talán azok az elektromos buszok egy idő után majd átveszik a vezető szerepet, amelyeket most bemutattak

– mutatott rá Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

Jelenleg a teljes magyar autóbuszpark életkora 16 év körül mozog, de akad ennél lényegesen öregebb jármű is a BKV és a Volán kötelékében, a korelnök egy 1983-as gyártású Ikarus 260-as. Évente félezer autóbuszt kellene újra cserélni ahhoz, hogy elérjük a nyugat-európai országokéhoz hasonló átlagéletkort a buszközlekedésben.

Szinte a két kezünkön meg lehet számolni, hány környezetbarát jármű fut a tömegközlekedésben: Budapesten csak a Várba és a Gellérthegyre járó elektromos Modulók ilyenek, Salgótarján egy BYD-vel büszkélkedhet, míg Pécs 10-et vesz a kínai vállalat Komáromban összeszerelt buszaiból.

A Greenpeace tavalyi mérése szerint egy buszmegállóban nagyjából háromszor akkora volt a nitrogén-dioxid koncentrációja, mint másutt, és a légúti, valamint szív- és érrendszeri betegségeket okozó anyag szintje a mérési idő kétharmadában az egészségügyi határérték felett volt.

Fotó: Greenpeace

Így aztán igazán távolinak tűnik az a fényes jövő, amelyet Áder János köztársasági elnök vázolt fel a New York-i klímacsúcson, miszerint Magyarországon 2030-ra minden 25 ezer főnél nagyobb városban már csak elektromos buszokat fognak használni.