Különös cicaharc körvonalazódik az újpesti városházán. Az ismert közszereplő, Herczeg Zoltán keresetlen stílusban emelt szót egy jogász ismerőse mellett, akit a IV. kerület jobbikos alpolgármestere hívott az önkormányzatához közbiztonsági referensi munkakörbe. A városrészt koalícióban vezető momentumos polgármester és partnerei közötti feszültségre és kommunikációs zavarra utal a divattervező által jelzett városházi eset.

Csőnadrág Vasalthaj Momentúrnak nevezte Herczeg Zoltán Déri Tibor újpesti polgármestert abban a nyilvános bejegyzésben, melyet közösségi oldalán ismerősének védelmében írt. A divattervező szerint a városvezető úgy rúgta ki az újpesti közbiztonsági referensi pozíciójából a háromdiplomás, gyermekét egyedül nevelő dr. Pusztai-Csató Adrienn jogászt, Szentistván korábbi polgármesterét, hogy oda még (az előzetes megállapodás ellenére) fel sem vették.

Herczeg a legmagasabb politikai kapcsolatait is latba vetve igyekezett a helyzetet tisztázni, és Pusztai-Csató Adrienn is kedvező megerősítést kapott. Felhívta őt

Látszólag meg is oldódott a probléma, megkapta az invitáló SMS-t, hogy szeretettel várják a munkába szerdán.

„Na jól van, forog a kerék, mennek a dolgok, megérte végül a sokéves kőkemény NERdszer ellenes harcz, van foganatja, kemény a védvár, mozognak a kerekek, még ha kissé rozsdás is... ”

– írja bejegyzésében a divatszakember. Aztán kiderült, hogy mégsem. Két maszkos közhivatalnok ment be Adrienn szobájába, és közölték vele, hogy ha nem hagyja el a hivatalt azonnal, biztonsági őrök fogják kivezetni, mert nincs aláírt munkaszerződése, és nem is lesz.

Szóval az Atyaúristenen kívül mindenki beszélt mindenkivel ellenzéki összefosásilag, és végül rábólintott mindenki IS, hogy egy ilyen elhivatott, vér ellenzéki és elkötelezett szabadságharczos, aki ráadásul 3 diplomájával az egyik legfrankóbb szakember is, végül az utcára bólintsák, mint a macskát szarni. BAZ+ Matyó Frédi hőstette után ezek az ellenNEResek is megalázták, arcon köpték, kipicsázták, ahogy tudták, ahogy illik...