Ma Orbán Viktor ismertette a napi koronavírus-adatokat: 96 halott, 4440 új fertőzött

A hivatalos adatok szerint 96 új halálos áldozata van a járványnak idehaza, és 4440 ember fertőződött meg koronavírussal az elmúlt 24 órában. Kórházban 7512 embert ápolnak, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati koronavírus-honlap friss adatait ezúttal nem kellett megvárni: Kósa Lajos véletlenül kiszivárogtatta a napi adatokat, amelyeket később a miniszterelnök is ismertetett.

A Fidesz alelnöke rendszeresen posztol képeket az operatív törzs üléséről, ez ma is épp így történt. Csakhogy amikor épp azt posztolta, hogy Szijjártó Péter újra velük van, véletlen publikálta a napi koronavírus-adatokat is. A bejegyzést azóta törölte, vagyis frissítette más fotókkal. Nem sokkal később Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúját adta a Kossuthon, és ismertette:

4440 ÚJ FERTŐZÉST IGAZOLTAK A HATÓSÁGOK, ÉS 96 BETEG HUNYT EL AZ ELMÚLT 24 ÓRÁBAN.

Szavai szerint 7512 embert ápolnak kórházban, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor utalt arra is, hogy jelenleg rendelkezésre áll még 13594 szabad ágy a kórházi Covid-osztályokon, illetve van 1689 lélegeztetőgéppel ellátott ágy is. Közölte azt is, hogy 440 óvodát és 78 iskolát zártak be, emellett 525 iskolában rendeltek el részleges digitális oktatást.

Borítókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher