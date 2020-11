Müller Cecília: Tegnap három nagyon fiatal társunkat veszítettük el

Az egyéni sportolás sosem volt tiltott, most sem az – mondta Müller Cecília az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján utalva arra, hogy nagy rizikófaktor a kóros elhízás, aki teheti, sportoljon a szabadban. A tisztifőorvos ismertette, hogy 4440 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 165 901 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3568 főre emelkedett, 38 074-en pedig már meggyógyultak. Müller Cecília a sajtótájékoztatón elmondta:

Tegnap HÁROM NAGYON FIATAL TÁRSUNKAT VESZÍTETTÜK EL, EGY 30 ÉVES, 31 ÉVES ÉS 34 ÉVES BETEG HUNYT EL.

A koronavirus.gov.hu oldalán az elhunytak között olvasható, hogy a legfiatalabb áldozat, egy 30 éves fiatalember leukémiás volt, a 31 éves elhunyt alapbetegségénél heveny veseelégtelenséget jelöltek, míg a harmadik fiatal áldozat, egy 34 éves férfi alapbetegségeire vonatkozó adatok feltöltés alatt állnak.

Müller Cecília hangsúlyozta, nagyon széles az életkori határsáv, amelyben számolnunk kell azzal, hogy krónikus megbetegedés esetén rendkívül súlyos a koronavírus-megbetegedés lefolyása. Müller Cecília a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

változatlanul arra hívja fel a figyelmet, hogy a meglévő krónikus betegségeket tartsuk karban, a szabályokat pedig tartsuk be.

Utóbbival kapcsolatban külön kiemelte a tisztifőorvos: úgy érzi,

a maszkviselést megszokta a lakosság, mindenki nagyon fegyelmezett.

Hozzátette: ezekből a viszonylag megnyugtató napi adatokból azonban nem állapítható meg, hogy a járvány lassult volna, erről legkorábban két hét múlva vonhatunk le következtetést.

Müller Cecília elmondta: a cukorbetegek kétszer annyira veszélyeztettettek, ezért is emelte ki, hogy aki beteg, konzultáljon orvosával, még jobban figyeljen egészségére. Kiemelte, hogy további rizikófaktor a kóros elhízás is, ezért azt kérte, hogy

a hétvégén mindenki menjen a szabadba, a higiénés szabályok betartása mellett. Mint mondta, az egyéni sportok sosem voltak megtiltva, most sincsenek.

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy egyértelműen növekvő tendenciát mutat a kórházban ápoltak száma, szintén „kedvezőtlennek” vélte a lélegeztetőgépen lévők számát. Kitért arra is, hogy jelenleg 417 szociális intézmény érintett koronavírus-fertőzés terén, ebből hat olyan intézmény van, amely a járvány első hullámában is érintett volt. Kórházi ellátásra 1175 ember szorult, és 586 fő kórházba került a szociális intézményekből.

Ezzel kapcsolatban megköszönte a gondozottak, valamint a gondozók türelmét. Arra az újságírói kérdésre, hogy mi lesz, ha most derül ki egy szociális dolgozóról, hogy pozitív, Müller Cecília elmondta: ugyanaz, mint ha laboratórium igazolná a fertőzöttséget. A tesztelt dolgozó kap egy papírt arról, hogy pozitív, ennek birtokában felhívja háziorvosát, ezután a járványügyi hatóság felkutatja a kontaktjait.

Végezetül Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy már most gondoljunk az ünnepekre, ne a hajrában vásároljunk, amikor zsúfoltság lesz.

Arról, hogy mi számít alapos kézmosásnak, illetve a kézfertőtlenítés annak számít-e, a tisztifőorvos elmondta:

a kettő nem ugyanaz, az alapos kellő ideig tart, és kiterjed a kéz teljes felületére. Hozzátette: vizsgálataik szerint a nagyujj mindig kimarad. Aki rendesen kezet mos, annak semmilyen fertőtlenítésre nincs szüksége. A fertőtlenítést hagyjuk arra az időszakra, amikor olyan dolgokat fogunk meg, amit sokan használnak. Hozzátette: