Karácsony átszervezi a hivatalt, nem pótolják a lemondott főpolgármester-helyettest

Dorosz Dávid csütörtök este Facebook oldalán jelentette be, hogy lemond főpolgármester-helyettesi posztjáról. A Párbeszéd politikusa, aki egyébként Karácsony Gergely kampányfőnöke is volt, bejegyzésében azzal indokolta távozását, hogy a kormány ellehetetleníti a fővárost, ezért a következő időszakban a kormányváltásért fog dolgozni.

Doroszt 2019. novemberében választotta meg a Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely javaslatára Klímavédelemért és Fejlesztésért felelős főpolgármester-helyettesnek.

Városházi forrásaink szerint azonban Dorosz távozása mögött más okok húzódhattak meg a háttérben. A fővárosi vezetés ugyanis nem volt megelégedve Dorosz munkájával, ennek egyik legláthatóbb jele az volt, amikor a Lánchíd felújításának megszervezését elvette tőle Karácsony Gergely, helyette pedig Tüttő Katára bízta a projektet a főpolgármester.

A Dorosszal szembeni bizalomvesztés azonban abból is látszott, hogy nemrég Karácsony Gergely hozzányúlt főpolgármester-helyettesének portfóliójához is, amelyből a zöldterület fejlesztésének ügye átkerült a párbeszédes politikustól a momentumos Kerpel-Fronius Gáborhoz.

Azt is sikerült megtudnunk, hogy Karácsony Gergely nem fog új főpolgármester-helyettest jelölni Dorosz helyett, a még megmaradt portfólióját a megmaradt négy helyettes között osztják szét. A főpolgármestert rendszeresen kritizálták is, amiért ennyi helyettese volt, miközben a főváros költségvetése komoly bajban van a kormányzati elvonások, valamint a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt is.

Karácsony egyébként órákon belül bejelentéseket tesz majd egy videó formájában, méghozzá Facebook oldalán, amely olyan átalakításokat tartalmaz, amitől a főváros vezetése azt reméli, egyenesbe kerül tőle Budapest anyagi helyzete.