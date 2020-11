A járvány miatt többen fogadnának örökbe kutyát

A legutóbbi járványügyi szigorítások után a kutyatartók számára az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy a kijárási tilalom idején este 8 óra után lehet-e kutyát sétáltatni. Ezt a kérdést végül Orbán Viktor és a kormány tisztázta. Az Index most annak járt utána, hogy a koronavírus-járvány hogyan befolyásolta a felelős kutyatartáshoz, örökbefogadáshoz való hozzáállást.

A bezártság, a magány, az unalom vagy a home office elég indok lehet ahhoz, hogy valaki állatot tartson?

Vagy ellenkezőleg: a koronavírus sokak számára nemcsak egészségügyi veszélyt jelent, hanem egzisztenciális nehézségeket is. Mennyire jellemző, hogy az állattartók a kedvenceiken spóroljanak?

A járványhelyzet mentálisan is megviselheti az embereket, de mi okozhat szorongást a kutyáknál?

Örökbefogadás – hirtelen ötletből

Janicki Mónika, a Rex Kutyaotthon Alapítvány munkatársa az Indexnek elmondta, a járványidőszakban nőtt az örökbe fogadni szándékozók száma, ezért változtattak is az örökbefogadás folyamatán.

Igyekszünk maximálisan felmérni a valós szándékot. Célunk, hogy elkerüljük a hirtelen felindulásból fakadó örökbeadást és annak következményeit, vagyis hogy a kutya visszakerüljön hozzánk, ha vége a járványidőszaknak

– fogalmazott Janicki Mónika.

A Rex Kutyaotthon Alapítvány tapasztalatai szerint nem jellemző, hogy a járvány okozta egzisztenciális problémák miatt adtak volna le náluk kutyát, ilyen esettel nem találkoztak.

Janiczki Mónika a közeledő ünnepekkel kapcsolatban elmondta, a koronavírus megjelenése már így is teljesen átalakította az eddigi tendenciákat, és olyan mértékű a változás, hogy ezt már nem befolyásolja az év végi időszak.

Nőtt a kényszerleadási kedv is

Schneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány munkatársa az Indexnek azt mondta, a második hullámban már nem, de az első hullám idején egy óriási ugrást érzékeltek az örökbefogadás iránt érdeklődők számában.

Azt vették észre, hogy akik az iskolaszünetre tervezték az örökbefogadást, azok most egy kicsit előrébb hozták, ezért már márciusban-áprilisban nőtt az örökbefogadók száma, és a szimpla érdeklődők esetében volt még nagyobb emelkedés.

Schneider Kinga ehhez hozzátette, hogy túlnyomórészt nem potenciálisan felelős gazdik jelentkeztek.

Sokan gondolták úgy, hogy ha már otthon vannak a járványhelyzet miatt, akkor hadd jöjjön egy kutya az unalom ellen, vagy visznek a gyerekeknek egy kutyát, és addig sem kell velük foglalkozni.

A Noé Állatotthon Alapítvány munkatársa kiemelte: a járványhelyzetnek egyszer vége lesz, és ha már nem leszünk home office-ban, akkor is meg kell oldani a felelős állattartást.

Schneider Kinga arról is beszámolt, hogy a kényszerleadási kedv is sokkal nagyobb lett a járványhelyzetben.

Az év végi ünnepekre kitérve elmondta, hosszú évek óta azt kommunikálják, hogy az emberek ne ajándékozzanak élő állatot. Nincsenek ellene, hogy valaki állatot fogadjon örökbe az ünnepek idején, de az ajándékozásnál már jóval felelősebb átgondolásra van szükség.

Mindig azt kérjük az emberektől, hogy elsősorban ne a mára gondoljanak, hanem a következő 15–18 évre. Ha pedig az elképzeléseikbe beleillik, hogy egy élő állatról gondoskodjanak, akkor lehet felelősen átgondolni, hogy milyen állatot is szeretnének örökbe fogadni

– hangsúlyozta Schneider.

Hogy a kutyák vagy a macskák népszerűbbek-e az örökbefogadásnál? A Noé Állatotthon Alapítvány munkatársa szerint egy élő állat örökbefogadását nem lehet így szétbontani.

A túlzott gazdifüggésből depresszió is lehet

A Dogopolis, a gazdiműhely kutyaiskola az Indexnek arról számolt be, hogy a járványhelyzetben gyakorivá vált home office miatt kevesebben veszik igénybe a napközis szolgáltatásokat. Ugyanakkor elenyésző számban akadnak olyan gazdik is, akik pont azért keresnek napköziket, hogy az otthoni munkában „a kutya unalmában ne a gazdi fején pörögjön”.

A kutyaoktatás iránti érdeklődés nőtt, mivel korlátozottak a szabadidős tevékenységek, így a többség igyekszik valami olyan elfoglaltságba kezdeni, ami kimozdítja őket otthonról.

A kutyákat leginkább az viselheti majd meg, ha a járványhelyzet után a gazdik újra elkezdenek bejárni a munkahelyükre. Szeparációs szorongás alakulhat ki náluk, ha a hetekig tartó szinte nonstop együttlét után hirtelen hosszabb ideig maradnak otthon egyedül.

A Dogopolis szerint érdemes a home office időszaka alatt a minőségi együtt töltött idő mellett egymástól külön töltött órákat is beiktatni, amikor a gazdi is a saját dolgaival foglalkozik, és a kutya is elvan magában. Továbbá

érdemes vagy fenntartani, vagy újra fokozatosan hozzászoktatni az egyedülléthez az állatot a szorongás kialakulásának megelőzése érdekében.

A Dogopolis kutyaiskola nem tapasztalta, hogy a járványhelyzet okozta esetleges anyagi problémák miatt a gazdik az állattartáson spóroltak volna. Inkább igyekeznek akut problémák esetén tanácsadással is segíteni, ha pedig valakinek karantén miatt kellett kihagynia az oktatást, annak házi feladatot adtak, hogy ne zökkenjenek ki teljesen.

