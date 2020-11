Futtatta a barátnőjét, folyamatosan rettegésben tartotta

Gyanús kéztörés keltette fel az erzsébetvárosi nyomozók figyelmét. Egy fiatal nő múlt héten párja kísértében bement egy fővárosi kórházba, ahol az ellátó orvosnak azt állította, hogy takarítás közben elesett, és megütötte a karját. A vizsgálatok során kiderült, hogy a nőnek eltört a bal kézfeje.

A rendőrök az esettel kapcsolatban olyan információhoz jutottak, hogy a nő sérüléseinek valós körülményeit eltitkolhatta az orvos elől, ezért november 18-án nyomozást rendeltek el. A gyanú szerint N. Rafael évek óta a nő pénzéből tartotta fenn magát – közölte a rendőrség.

A 37 éves férfi a kapcsolatuk elején barátnőjét rávette, hogy prostituáltként dolgozzon, és az abból kapott pénzt neki adja át. A fiatal nő érzelmi okokból belement, később viszont már ki akart szállni. Ezt el is mondta, a férfi azonban nem hagyta, és megfenyegette a nőt.

A férfi folyamatos lelki terrorban és megfigyelés alatt tartotta barátnőjét. Azzal is fenyegette, hogy eladja egy másik férfinak, az édesanyját bántani fogja, és azzal is próbálta sarokba szorítani, hogy 16 éves húgát fogja felhozni a fővárosba, és prostituáltat csinál belőle. N. Rafael meghatározta, hogy párjának mennyi pénzt kell keresnie egy nap, és a nőt többször meg is verte, míg november 14-én odáig fajult egy vita, hogy eltörte a kezét.

A VII. kerületi rendőrkapitányság nyomozói csütörtökön a lakásán rajtaütöttek a 37 éves férfin. N. Rafaelt kapcsolati erőszak, kitartottság és prostitúció elősegítése bűntettek miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették, és indítványozták a letartóztatását.

A nyomozók a nőt lakhelyétől távol biztonságba helyezték.