Kormányinfó Plusz: a nyúl este otthon marad

A jelenlegi korlátozások részletszabályairól is beszélt Szentkirályi Alexandra, a kormány hazai kommunikációért felelős szóvivője a Facebook-oldalán megosztott Kormányinfó Plusz-videóban.

Most a legfontosabb, hogy az egészségügy bírja a terhelést. Az ágyszámokat és a lélegeztetőgépeket illetően jól állunk, de bármilyen emberfeletti módon küzdenek is az orvosaink és ápolóink, a számuk akkor is véges. A mostani helyzet mindenkinek új, ezért természetes, hogy felmerülnek kérdések a részletszabályokról