„Nem egyszerű a probléma megoldása” – ismeri el a tiszavasvári polgármester maga is az utóbbi években kialakult szeméthelyzetről. Évek óta gond Tiszavasváriban a hulladék elszállítása és a bűz a józsefházai városrészen, ami több ezer embert érint. Erről már Horváth Ferenc jogász, a Haladjunk Aktivista Csoport munkatársa számolt be az Indexnek egy hónappal ezelőtt. Ő az, aki hosszú idő óta próbálja elérni, hogy az illegális hulladéklerakók eltűnjenek, és helyette mindenki fizessen a szemétszállításért.

Hova ürítik azt a 15 köbméternyi szemetet kéthetente?

– teszi fel a költői kérdést Horváth Ferenc jogász. A megfejtés egyszerű, szerinte

nagy valószínűséggel csakis közterületre.

Ahova azért szórják, mert a kihelyezett önkormányzati konténerekbe pár hete már illegális lakossági szemetet elhelyezni.

Megvédik a szemetüket

A Tiszavasvári TV egyik adásában még maga a polgármester, Szőke Zoltán is arról beszélt, hogy hosszú, többlépcsős folyamat lesz a hulladékhelyzet megoldása a településen.

A közterületeken lévő konténereket körbe fogják keríteni, és csak az önkormányzat területein keletkező hulladékot lehet majd tárolni Bennük

– hangzott el az interjúban. Most is így kellene. A helyzetet nehezíti, hogy nemcsak az ott élő lakosság helyezi el illegálisan a szemetet, hanem

más településekről is ide hordják a szemetüket magánszemélyek és vállalkozók.

A Haladjunk Aktivista Csoport már hosszú idő óta szorgalmazza, hogy a város mérje fel, kinek van szeméttárolója, és ki kötött már hulladékszállítási szerződést a szolgáltatóval. Horváth Ferenc szerint csak ezt követően lehet megoldást találni a jelenlegi áldatlan állapotok felszámolására.

A nyári időszakban hatalmas volt a bűz. Patkányok, kutyák lepték el a területet, erre szeretnénk végre közösen megoldást találni. Azt szerettük volna, ha a város végez egy felmérést, és csak utána kezd bármilyen intézkedésbe.

Közös megállapodás kellene

Felmérés még nincs, most viszont úgy tűnik, az önkormányzat is szeretne változtatni az áldatlan állapotokon – magyarázza az elkerítésről szóló döntés lehetséges okait Horváth Ferenc.

A város polgármestere, Szőke Zoltán is ezt erősítette meg egyik interjújában. A szeptember 20-án készült beszélgetésben az illegális hulladéklerakás lehetséges megoldásáról számolt be.

A polgármester kiemelte, a város két részén is évek óta problémát okoz a szemét elszállítása, de rendezni akarja a helyzetet.

Ehhez csak az első lépés volt, hogy a konténereket körbekerítik.

Csak ezt követően lehet kezdeményezni majd megbeszélést a hulladékszállítóval, hogy közös megoldást találjunk arra, legyenek szemeteskukák, illetve a településen mindenki rendelkezzen hulladékszállítási szerződéssel

– foglalta össze az előtte álló teendőket Szőke Zoltán.

Nem világos, ki hol lakik

A civil aktivista Horváth Ferenc szintén ezt szeretné elérni. Viszont az itt élő lakosoknak nehéz bejelentkezni arra a címre, ahol akár születésüktől fogva élnek. Visszatérő problémaként merült fel ugyanis, hogy az ott élő családok számára az ingatlan-nyilvántartás kaotikus állapotban van.

Gyakori gond, hogy a nagyszülő halálát követően az unoka néhány évvel később eladja az ingatlant, és az új vevő már nem tud bejelentkezni a lakcímre, amelynek a vételárát is kifizette. Így aztán nem tud szerződést sem kötni

– magyarázza az okok egyikét a Haladjunk Aktivista Csoport munkatársa.

A szemét viszont most is eltűnik valahova. És mivel a konténerekbe nagyon minimális mennyiséget tudnak elhelyezni, a lakosok más, „kreatív” módokon próbálják eltüntetni azt.

Uniós pénzből tűnhet el a szemét

Horváth Ferenc szerint a polgármester most próbálja húzni az időt, hogy ne kelljen a probléma valódi megoldásával foglalkoznia.

az a szemét viszont előbb-utóbb előkerül.

Az aktivista elmélete szerint az önkormányzat vélhetően pályázati pénzekből kívánja majd jövőre felszámolni az illegális hulladéklerakókat. A korlátozó intézkedések miatt persze most érthető is a késlekedés, az viszont joggal vethető fel, hogy akkor a polgármester is adhatna türelmi időt a hulladékszállítási szerződések megkötésére.

(Borítókép: Gyerekek szaladnak a szeméthegyen a Széles út és a Keskeny út közötti szakaszon Tiszavasváriban 2012. október 28-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)