Kossuth-díjat adnának Majkának, mert „elvégezte, amit Müller Cecília hivatalának kellene”

A koronavírus-fertőzött Majka napról napra jelentkezik a kórházból, ahol immár a 16. napját tölti. A rapper alaposan felkavarta az állóvizet, legutóbb a koronavírus-szkeptikus Gődény Györgybe állt bele.

Majka azonban folyamatosan beszámol a saját állapotáról is, ez a téma pedig az ATV Civil a pályán című műsorában is felmerült. Egészen pontosan Lantos Gabriella egészségügyi menedzser állt ki a zenész mellett, és egyben alaposan oda is pirított az operatív törzs vezetőjének, Müller Cecíliának és a hivatalának.

Ez az ember elvégezte mindazt, amit Müller Cecília hivatalának meg kellene csinálnia. Én ennek az embernek Kossuth-díjat adnék, mert nem tett senki, de senki annyit azért, hogy a Coviddal kapcsolatos tudás széles körben elterjedjen, mint ez az ember

– jelentette ki Lantos Gabriella.