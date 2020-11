A kiskunmajsai rendőrség nyomozást folytat egy 21 éves helybélivel szemben, aki a gyanú szerint hét betörést követett el 2020 márciusától júniusáig.

A tettes általában a kerítésen bemászva jutott be az ingatlanok területére. Volt, amikor az udvarról lopott, de előfordult az is, hogy a melléképületbe ment be, és volt olyan is, hogy besurrant a nyitott házba. Három lakásba csak úgy tudott bejutni, hogy az ajtót felfeszítette – írja a police.hu.

Nem is válogatott, mindent vitt, ami a keze ügyébe került: kerékpárokat, szivattyút, táskát, készpénzt, kézi szerszámgépeket, kazánt, radiátorokat,

sőt, még fagyasztott húst, befőtteket, akácfát, ráadásul két néma kacsát is.

A rendőrök azonban lefülelték és őrizetbe vették. A fiatal házát átkutatták, ahol az eltulajdonított értékek egy részét megtalálták, és visszaadták a tulajdonosoknak.