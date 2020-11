Rogán lemondott helyettes államtitkárához kerülnek a kaszinópályázatok

Csonka Ernő lett a szeptemberben létrehozott Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) elnöke – írta meg a privátbankár.hu. Az NKI a Miniszterelnöki Kabinetiroda, így Rogán Antal miniszter felügyelete alá tartozik.

Csonka Ernő ügyvéd, egyben tapasztalt államigazgatási szakember, Rogánt azonban korábban is jól ismerte, mivel 2015 decemberétől 2016 novemberéig a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára volt. Két másik minisztériumban is dolgozott helyettes államtitkárként korábban, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) elnökeként is tevékenykedett.

Ahogy arról múlt héten az Index is beszámolt, Rogán Antal dönt arról, hogy a jövőben ki üzemeltethet majd kaszinót Budapesten. A Rogán által menedzselt Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) felállításának pontos céljairól szeptemberben még csak sejtések voltak, mostanra azonban az iroda számos feladatáról van információ.

A privátbankár.hu értesülései szerint például „javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére”, „közreműködik a koncessziós pályázatokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásában” és „javaslatot tehet az állam koncessziós tevékenységét érintő jogszabályok megalkotására”.

Új információ továbbá, hogy várhatóan az NKI készíti elő az ajánlattételi felhívást és dönt a kiírásra kerülő pályázat tartalmáról is. Emellett előkészíti a koncessziós pályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat, valamint javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének a koncessziós szerződés aláírására.