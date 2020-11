Karácsony Gergely bemutatta a BKK új vezérigazgatóját

Walter Katalin lesz a BKK vezérigazgatója január elsejétől, akit Karácsony Gergely be is mutatott hétfőn a társaság vezető munkatársainak – számolt be Facebook-oldalán a főpolgármester.

A közösségi közlekedés fejlesztése és fenntartható pályára állítása klímavédelmi és pénzügyi szempontból is prioritás volt már azelőtt is, hogy a világot, Magyarországot, és a fővárost térdre kényszerítette volna a koronavírus-járvány – fejtette ki a városvezető. Nemcsak a járvány húzta keresztül a számításait, hanem a kormányzati sarcpolitikai is egyre nehezebbé teszi Budapest helyzetét.

De mindez csak arra sarkall bennünket, hogy ne lassítsunk, hanem gyorsítsunk az úton, amelyen elindultunk. Ehhez pedig egy olyan tapasztalt menedzserre volt szükségünk, mint Walter Katalin, aki a versenyszférában nemzetközi nagyvállalatok pénzügyi, befektetési, szervezeti stratégiáját menedzselte, majd a Budapesti Városüzemeltetési Holding vezérigazgatójaként is a legracionálisabb, leginkább közpénzkímélő működésért dolgozott: a szolgáltató cégek összevonásának koncepciója is az ő nevéhez fűződik

– fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely megköszönte Fendrik Lászlónak, a BKK megbízott vezetőjének az elmúlt fél év helytállását, hozzátette: továbbra is számít a szakértelmére pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciójában.