Köd, fagy, hidegpárna! Az időjárástól jót várna?

Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, és főként keleten még elszórtan eső várható, az északkeleti határnál havas eső, gyenge havazás is előfordulhat – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hétfő estétől észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet, hajnalban helyenként – főként délnyugaton, északkeleten – köd, illetve rétegfelhőzet képződik. Kedden a köd, rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gyengén felhős, napos idő lesz, de elsősorban északkeleten tartósabban ködös maradhat az idő. Általában mérsékelt marad a légmozgás, csak éjszaka élénkülhet meg néhol az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 3 és 8 fok között alakul, csak a tartósabban ködös tájakon lesz 5 fok alatt a hőmérséklet.

Fotó: idokep.hu

Szerdán sokfelé indulhat ködösen a nap, és napközben is maradhatnak tartósan ködös, szürke tájak – adta hírül az Időkép. A sűrű köd és a fagy érintette tájakon ónos szitálás ismét előfordulhat. Máshol sok napsütés ígérkezik. Kora reggel -5, +1, délután 2-8 fok várható. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél.

Csütörtökre országszerte beállhat a hidegpárna, több helyen nyirkos, szürke idő valószínű, csak néhol, leginkább a keleti, északkeleti határ közelében szakadhat fel a felhőtakaró. Hajnalban fagypont körül alakul a hőmérséklet. Délután mindössze 0-5 fok lehet. A borongós, helyenként tartósan ködös, párás idő pénteken is folytatódik. Több helyen szitálás is előfordulhat. Hétvégén egy hidegfront hozhat változást, vegyes halmazállapotú csapadék is kialakulhat.