Távozik a Neokohn főszerkesztője, nem akar NER-projektben részt venni

Beadta felmondását az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) érdekkörébe tartozó Neokohn portál főszerkesztője, Seres László. Azt állítja, hogy nem tud és nem is szeretne egy egy nettó NER-projektben részt venni. Az újságíró mindezt közösségi oldalán osztotta meg, azt írva:

A tulajdonosok vétója két szempont miatt is problémás. Egyrészt főszerkesztői szuverenitásomat és szakmai tudásomat veszik ezzel semmibe. Jobban szeretem én eldönteni, kikkel dolgozom együtt, mint nem. Pláne, ha az illető inkább történész, mint újságíró, és az elmúlt hónapokban alapvető újságírói, médiaetikai szabályokkal, értékekkel kapcsolatban kell vitáznom vele. Másrészt ily módon az is kiderült számomra, hogy ha egy, a NER iránt elkötelezett beosztottam pozíciója be van betonozva, akkor sem őfelette, sem saját magam felett nem én rendelkezem.