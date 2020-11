Ijesztő adatok jöttek a tüdőrákról, vezeti a halálozási statisztikákat

A rákbetegségek közül világviszonylatban a tüdőrák a leggyakoribb (az összes diagnosztizált eset 11,6 százaléka) és egyben a legtöbb haláleset okozója is a daganatos megbetegedések között.

Évente 1,74 millió ember veszíti életét tüdőrákban.

A novemberi Nemzetközi Tüdőrák Hónap apropóján a daganatok.hu arról ír, hogy a közepes jövedelmű országokban az ötéves túlélési ráta

tüdőrák-típusoknál alig 19 százalék,

miközben vastagbélráknál 71 százalék,

mellráknál 85 százalék,

prosztatarák esetén pedig csaknem 99 százalék.

A tüdőrákos betegek száma várhatóan tovább fog növekedni, 2030-ra 2,89 millió betegre számítanak világviszonylatban, ami a jelenlegi számokhoz képest 38 százalékos növekedést jelent. Az ijesztő statisztikák sorába tartozik az a fontos adat is, hogy a tüdőrák okozta halálozás 80 százaléka a dohányzás számlájára írható.





Miért annyira káros a dohányzás?

A statisztika szerint a dohányzás jelenti a legnagyobb rizikótényezőt a tüdőrák kialakulásában. A dohányzáskor meggyújtott cigaretta füstjében ugyanis több mint 8000 különböző vegyi anyag található, amelyek közül számos vegyület karcinogén, azaz rákkeltő. A dohányfüstben található káros anyagok közül leginkább a kátrány, azaz az égéstermék az, amelyik daganatot okozhat a szervezetben, de sok más módon is gyengíti az emberi szervezetet a dohányzás: a nikotin függőséget okoz, az égés során keletkező szénmonoxid pedig a szervek oxigénellátását gátolja.

Mindebből bőségesen jut a passzív dohányosoknak is, akik belélegzik a közvetlen dohányfüstöt és a dohányzók által kifújt füstöt is, így ők is ki vannak téve a tüdőrák veszélyének. Szemléletes példa, hogy

egy füstös helyen eltöltött 2 óra annyit jelent, mintha a nemdohányzó 4 szál cigarettát szívott volna el,

ha meg egy autóban kell elviselni más dohányzását, akkor egy óra alatt 3 szál cigarettát „füstöl el” a nemdohányzó utas is.

Miből tudhatjuk, hogy baj van?

A szakemberek szerint fontos, hogy 50 éves kor felett évente elmenjen mindenki szűrővizsgálatra. A korai diagnózisnak különösen nagy jelentősége van, mert a tüdőrák kezdeti stádiumában még kisebb a valószínűsége az áttéteknek, így a gyógyulás esélye is nagyobb.

A tüdőrák kialakulásakor kóros sejtnövekedés következik be, amely befolyásolja a tüdőfunkciót, ami kezdetben négy jellegzetes tünetet okozhat:

köhögés vagy annak megváltozása,

vérköpet megjelenése,

légszomj,

mellkasi fájdalom.

Ezek észlelésekor fontos azonnal felkeresni a háziorvost, aki további vizsgálatokkal egyértelműsítheti a betegséget. Ugyanakkor lehet a beteg tünetmentes, így a betegséget néha csak véletlenül, egy más területre irányuló orvosi vizsgálat során diagnosztizálják.