Galambos Péter Európa-bajnok evezős is elkapta a koronavírust

A sportoló szerencsére jól van, mindössze enyhe tünetei voltak, azonban még néhány hét kényszerszünetre ítélték az orvosok.

– mondta a világbajnoki helyezett magyar válogatott váci evezős, aki egy alapos orvosi vizsgálatot követően kezdhet majd újra neki a munkának egy-két hét múlva. Addig is módjával, de megkezdte az otthoni edzéseket, és mindenkit arra buzdít, hogy kövesse a példáját.

Szomorú tény, hogy a sportolni vágyók most nem látogathatják az edzőtermeket. Ez egy nehéz időszak ilyen szempontból is, de fontosnak tartom, hogy ne álljunk le sportolással, mert az általános közérzetünket is javíthatjuk vele. Nehéz lesz nekikezdeni, nehéz lesz rendszert kialakítani. De a magunk mentális és fizikális egészsége érdekében tegyük meg ezeket a – kezdetben – nehéz lépéseket, aztán napról napra jobb lesz