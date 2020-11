DK-s petíció: kiakadtak Dobrev Klárára szövetségesei

A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd vasárnap jelentette volna be, hogy közös petíciót indítanak Orbán Viktor vétója ellen. A pártok a közös fellépéssel a többi EU-tagország felé szerettek volna üzenni, hogy

Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal.

Közös kiállásukat egy aláírásgyűjtő akcióval szerették volna megerősíteni, de előbb a Momentum szaladt az események elé, amikor a honlapján pár napja elindította az aláírásgyűjtést, majd szombaton Dobrev Klára jelentette be, hogy petíciót indít. A DK-s kezdeményezés célja az, hogy a kormány fogadja el az EU válságkezelő költségvetését, amely jogállamisági feltételekhez kötné a támogatások kifizetését. A Momentum és a DK is úgy állította be saját akcióját, mintha az saját kezdeményezésük lenne.

Gyurcsány másra mutogat

Az Index úgy tudja, Gyurcsány Ferenc azzal védekezett a többi párt felé, hogy a Demokratikus Koalíció azért indított saját petíciót, mert a Momentum is így tett. A Momentum ugyanakkor nem verte nagy dobra az aláírásgyűjtő akcióját: bár fizetett hirdetésben megjelent egy felhívásuk, az aláírásgyűjtő felületet csak a párt honlapján lehet megtalálni.

Az ellenzéki együttműködésben részt vevő hat párt közösen akart elhatárolódni a magyar kormányfő vétójától. Ez részben sikerült is. November 18-án közös levélben fordultak az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökéhez, amit Gyurcsány Ferenc (DK), Jakab Péter (Jobbik), Schmuck Erzsébet – Kanász-Nagy Máté (LMP), Fekete-Győr András (Momentum), Kunhalmi Ágnes – Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Tímea – Karácsony Gergely (Párbeszéd) is aláírt.

A levél megjelenése után kezdték a petíció részleteit egyeztetni, amivel

vasárnap álltak volna a nyilvánosság elé.

Az ügy előzménye, hogy állítólag mind a hat párt delegált egy „adatvédelmi biztost”, és egy közös felületen szerették volna az aláírásokat gyűjteni, de azzal, hogy a Momentum és a DK is saját akciót indított, gellert kapott a közös kiállás. Ez az ellenzéki pártok közti bizalmatlanságot növeli, forrásunk szerint.

Orbán Viktor múlt hét hétfőn jelentette be, hogy megvétózza az uniós büdzsét és a helyreállítási alapot. A kormányfő levélben tájékoztatta Angela Merkel német kancellárt, Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét.

(Borítókép: Dobrev Klára. Fotó: Huszti István / Index)