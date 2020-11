Irodaház és lakóház is épül a Dürer Kert helyén

Megvannak a Dürer Kert helyén építendő épületóriások látványtervei: két iroda- és három lakóház épül az egykori rendezvényhelyszín helyére.

A beruházás első munkafázisa már el is kezdődött. Az Ajtósi Dürer sor–Zichy Géza utca–Abonyi utca–Szent István gimnázium által határolt területen bontják a régi épületeket. Eltüntetik az egykor Kádár János által használt uszodát, a régi könyvtárat, a rendezvényterem és a konyha épületét, valamint a Professzorok Házát is.

A fejlesztésben részt vevők környezetbarát rekonstrukciót ígérnek.

Már a kezdeti fázistól a legmodernebb fenntarthatósági szempontokkal számoltak, a projektben részt vevők elkötelezettek a kialakult zöldterület megóvásában, megújításában. A fejlesztés során az eredeti építészeti értékek megőrzése mellett újítják fel a védett, az egykori Szent Szív zárdaépületet, amely az elmúlt évtizedekben jelentős állagromláson és az épület értékeihez méltatlan átépítésen ment keresztül.

– olvasható az Octogon cikkében.

A zárdaépület helye a közzétett terveken egyelőre nem látszik, és az is egyértelműnek tűnik, hogy a munkálatok számos fa kivágásával járnak majd – jegyzi meg a 24.hu.

A lap kitér arra is, hogy a Dürer Kert kormányközeli körök általi átvételében közvetve Mészáros Lőrinc egyik intézője is felbukkant, a terület átvételének pontos célja sokáig nem volt ismert. A bérlők státusza ellenben villámgyorsan megváltozott, harmincnapos felmondási idővel bármikor felmondhattak volna nekik, ami 2020 őszén meg is történt, és megkezdődött a Dürer Kert bontása.

Az ingatlan korábban az ELTE tulajdona volt, a Dürer Kertet 2008-ban alapították meg benne.